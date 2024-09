Szívszaggató hírrel kopogtak be a rendőrök a 2 évesen eltűnt Ben anyukájához

Amikor szülővé válunk, igyekszünk a lehető legjobb jövőképet látni magunk előtt. Előre látjuk, hogy milyen sok értékes közös élményünk lesz a gyermekünkkel, hogy milyen tehetséges lesz bizonyos területeken, hogy miben fog ránk ütni és miben a párunkra. Azon természetesen nem szeretünk elmerengeni, hogy mennyi veszély leselkedhet egy kisgyerekre. Míg a szülők még a széltől is óvni szeretnék, addig vannak olyanok, akik a kicsikénket bántani akarják. Éppen ezért egy szülő számára nincs is nagyobb pokoljárás, mint hogy a gyermekét elrabolják. Az anya szíve beleborzong abba, ha elképzeli, hogy idegen emberek mi mindent művelhetnek a kicsikéjével. Szegény Kerry Needham már 33 éve ebben él, és nagyon szeretné, hogy vége legyen – írtuk korábban.

A kis Ben kétévesen tűnt el

Azok a szülők, akiknek a gyereke eltűnt, az eltűnést pedig a média jelentősen felkapta, sajnos sok szenvedéssel néznek szembe. Egy gyerek eltűnése önmagában is rettenetes, de ha az ügy híressé válik, akkor sok rosszindulatú emberrel futhatnak össze. Az eltűnt kis Madeleine McCann szülei nemrégiben annak kálváriáját szenvedték el, hogy egy lengyel lány váltig állította, hogy ő Maddie. Később bebizonyosodott, hogy ez nem igaz.

A kis Ben esete is meglehetősen híres, ezért idén már több jelentkező volt a kisfiú identitására. Legutóbb egy dán fiatalember állította, hogy őt rabolták el 33 éve Kos szigetéről, és ő Ben. DNS-mintát végeztek el, az édesanya pedig reménykedett. Most azonban rossz hírrel kopogtattak a rendőrök: nincs egyezés. Az asszony azonban nem adja fel, és továbbra is kér mindenkit, hogy akinek van ötlete vagy sejtése, az jelentkezzen – írja a Mirror.