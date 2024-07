Szenzáció! 33 év után élve kerülhetett elő a 2 évesen eltűnt kisfiú

Egy szemtanú egyszer azt állította, hogy egy kotrógép véletlenül eltiporta a kisfiút, amikor azonban a maradványokat megvizsgálták, kiderült, hogy nem Ben az, később pedig már a szemtanú sem szeretett volna nyilatkozni az ügyben. Most azonban úgy tűnik, megvan a kisfiú.

Előlépett egy férfi

Előlépett egy férfi, aki azt állítja, hogy ő a 33 éve eltűnt Ben. Állítása szerint a nagyszülei csak most árulták el neki, hogy elrabolták őt Kos szigetéről, amikor még kicsi volt, és hosszú ideig egy lakókocsiban tartották. Arra is emlékszik, hogy egyszer valaki azt kiáltotta neki, hogy Ben. A dán férfi kitart amellett, hogy ő az eltűnt fiú, és DNS-mintákat is adott. Az édesanya még nem reagált, hiszen idén ő a harmadik férfi, aki azt állítja, hogy a fia. Jelenleg a DNS-vizsgálatok eredményeire várnak.