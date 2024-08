5 tuti tipp! Innen nézd az idei tűzijátékot

Idén elképesztő látványosságot ígér a magyar államalapítás ünnepének tisztelgő budapesti tűzijáték. A show idén a Tűz és Fények játéka nevet kapta, melyet drón-, fény- és lézershow kísér a nagy sikerű pirotechnikai elemek mellett. Ha az égen megjelenő ezernyi fényesség nem lenne elég, még a Parlament és a Lánchíd is megelevenedik fényfestés segítségével. A program este 9-kor kezdődik és idén is 30 percig puffogtatják majd a több mint 45 ezer pirotechnikai csodát. Az idei tűzijátékot az is különlegessé teszi, hogy az eddig megszokott 4,3 kilométer helyett 5 kilométer hosszan lehet élvezni az elképesztő showt. Mutatjuk honnan a legérdemesebb!

Az idei tűzijáték elképesztő látványt ígér Fotó: NAGY NORBERT / mw archív

Rakpart

Ha nem csak a tűzijáték, hanem az egész program érdekel, az illatokkal, fényfestéssel, tömeggel, vásárosokkal, akkor ezúttal is a Margit híd és a Petőfi híd között húzódó rakparton találhatod meg a számításaidat. Innen belátni szinte az egész Duna vonalát, így a nemzet együtt lélegzésének élménye mellett pazar kilátást is ígér.

Lánchíd mindkét oldala

Ezt a helyszínt az igazi tűzijáték rajongóknak ajánljuk. A Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér is tökéletes választás lehet, ha már hosszú órákkal korábban kiérkezel és bebetonozod a helyed egy kempingszékkel.

Gellért hegy

A Gellért-hegy kevésbé látogatott nyugati oldalán, a víztározó tetején található egy igen különleges szoborcsoport a Filozófiai kert, más néven a Filozófusok kertje. Itt kényelmesen ejtőzhetsz egy pokróccal, vagy kempingszékkel, miközben figyeled a tűzijáték magasba törő fényeit. Természetesen a hegy Gellért tér feletti részéről is pazar kilátás tárul mindazok elé, akik ezt a helyszínt választják, ám itt kicsit nagyobb lehet a tolongás. Ha a Gellért hegyet választod, érdemes tudnod, hogy a hegy teteje jelenleg a Citadella felújítása miatt nem közelíthető meg.

A látványosság idén is tömegeket vonz majd Fotó: Hegedus Márta / mw archív

Normafa

Ha kizárólag a tűzijáték érdekel és nem ijedsz meg egy kis sétától, varázslatos célpont lehet Normafa. Itt az egész város panorámája szinte a lábad alatt fekszik, így teljes egészében átélheted a tűzijáték élményét.