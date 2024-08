Részeg, alsó gatyás fiatalt gázolt el egy taxis az Andrássy úton

Elgázoltak egy gyalogost szombat (aug. 3.) este az Andrássy úton. A fiatal férfi vélhetően ittas állapotban rohant át az úton, ám nem volt elég körültekintő. Többen is odarohantak, hogy segítsenek rajta, azonnal hívták a mentőket is, akik pár perc múlva a helyszínen voltak.

Mentő szállította kórházba a fiatalt, akit elgázolt egy taxi – Fotó: Juhász Gábor

Nem véletlenül imádják a fiatalok Budapestet. A város szívében sosem áll meg az élet, hétvégente pedig mindenhonnan zene és nevetés szűrődik ki. Ilyenkor a körút is élettel telik meg, ugyanis az emberek végre fellélegezhetnek és kipihenhetik a hét fáradalmait. Valószínűleg ugyanezt tervezte az a fiatal is, aki balesetet szenvedett augusztus 3-án este a VI. kerületben. Szemtanúnk szerint a húszas éveiben járó férfi az Andrássy úton szeretett volna átmenni a másik oldalra, de nem akart elsétálni a zebráig, ezért át akart rohanni a túloldalra. Egy taxis azonban éppen akkor fordult be az Andrássy útra és nem vette észre a fiatalt. Az elgázolt férfihez rengeteg járókelő odarohant és a taxis is azonnal kipattant az autójából, hogy segítséget nyújtson neki.

Mi éppen a pirosnál álltunk, amikor láttuk, mi történt. Ekkorra már legalább 20 ember körbevette őt és nagy valószínűséggel a mentőt is riasztották. Őszintén remélem, hogy jól van és nem lett komoly baja

– mesélte el lapunknak egyik olvasónk.

Egy másik szemtanú elmondása szerint a fiatal csupán egy alsóneműt viselt, lehet, hogy zavarodott állapotban volt.

Én már csak a buszról láttam, hogy egy alsógatyában fekszik a földön, keze-lába széttárva. A mentősök után nem sokkal három rendőrautó is a helyszínre érkezett biztosítani a forgalmat

– részletezte.

Többen is aggódtak a fiatalért, aki végül egy taxis Facebook-csoportban adott magáról életjelet. Szerencsére jól van és megígérte, hogy többé nem csinál ilyet, így neki sem lesz semmi baja, és másnak sem okoz álmatlan éjszakákat.