"Név nélküli" - áll a Kelen SE mezén - Mi történt?

A Kelen Se utánpótláscsapatának egyik játékosa a minap egy "Név Nélkül" nevezetű mezben lépett pályára, az egyik szülő pedig megörökítette az ifjú labdarúgó hátán díszelgő feliratot, így a baki immár nem merülhet a feledés homályába.

Van neve a 32-es játékosnak is, ellentétben a hátán díszelgő felirattal Fotó: Facebook

Kalmár Adrián, az egyesület speciális szekcióvezetője a Metropol kérdésére elmondta, mi történt.

Az egyesület számára a gyártótól rendeltünk 400-500 darab mezt, ebből kettő darab lett hibás. A megrendelőlapon a nevet feltüntető rubrikába az ügyintéző magyar nyelven beírta, hogy „név nélkül”, de a készítők ezt úgy értelmezték, hogy ezt kell ráírni névnek két mezre

– nevetett maga a szekcióvezető is, akár a sportegyesület vezetői, amikor meglátták a hibás mezeket, majd eltették azokat a szertárba. Most, az új szezon kezdetén sok úgy gyermek érkezett hozzájuk, ezért kénytelenek voltak a tartalékmezeket is elővenni és ráadni a gyerekekre.

A gyártó a hibás darabok helyett végül újakat küldött, a hibásakat pedig meghagyták az egyesületnél „ajándékba”.

A tévedésen mi is jót nevettünk, elvégre csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. A gyártóban továbbra is megbízunk

– árulta el Kalmár Adrián, és hogy teljes legyen a történet, még egy érdekességet elmesélt:

A mezőnyjátékosok meze nálunk zöld, a kapusoké piros. Az ő mezükre egyszerűen a név helyére a „Kapus” szót írattuk

– fejezte be a szekcióvezető.

Hiába, a német gyártósoron dolgozó munkástól nem várható el, hogy tudjon magyarul - még akkor sem, ha a megrendelő erről egy pillanatra megfeledkezik.