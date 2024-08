Hatályba lép az új kutya- és macskatulajdonosokat érintő törvény: ezért már börtön jár

A modern ember számára a házi kedvenccel való kapcsolat középpontba került. Míg korábban az állatokat elsősorban azért tartották, mert hasznot húztak belőlük, addigra most hobbi célból vásároljuk őket. A vádszkutyák immáron pocakosan heverésznek a kanapénkon, a terelőkutyák legfeljebb a labdát hozzák vissza, a macskák pedig csak játékegeret látnak, valódit soha. Szeretjük az állatainkat, éppen ezért egyre jobban megnőtt az igény arra, hogy törvénnyel védje őket az állam. Az Egyesült Királyság pedig ezt maximálisan támogatja.

A kutyák és macskák családtagok

Az Egyesült Királyságban egyre szigorúbb törvények védik a kedvenceket, ez pedig jelentős előrelépést jelent állatvédelmi szempontból. Ettől az évtől kezdve már nemcsak a kutyákat, de a macskákat is kötelező chippel ellátni, aki pedig ezt nem teszi, komoly pénzbírsággal számolhat. Most azonban egy újabb törvényt vezettek be, ami sok gazdinak hoz megnyugvást.

Szerte az Egyesült Királyságban évi 2000 kutyát és 400 macskát lopnak el. A kedvencünk ellopása nekünk is súlyos traumát jelent, kisállatunk azonban akár bele is pusztulhat a bánatba, hogy elszakították a gazditól. Az új angol törvény kimondja, hogy a kutyák és macskák nem holmi tárgyak, hanem érző lények, akik - ellopásuk esetében - súlyos lelki traumát élnek át. Eddig a törvény nem igazán büntette az állatlopást, most azonban akár öt évnyi börtönbüntetést is kaphat az, aki eltulajdonítja valaki kisállatát. A tulajdonosok és az állatvédők üdvözlik a döntést - írja a Mirror.