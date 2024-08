Megdöbbentő dolgot állítanak a tudósok: eddig rosszul tudtuk ezt az alapvetőnek hitt dolgot

Közismert tény az aranyhalakkal kapcsolatban, hogy az egyik legrosszabb emlékező képességgel rendelkező állatfaj képviselői. Nem véletlenül használjuk előszeretettel azt a kifejezést, hogy „olyan a memóriám, mint egy aranyhalnak”. Most azonban egy kutató egyszer és mindenkorra megcáfolta ezt a tévhitet. A díszhalak ráadásul bizonyították azt is, hogy egy veszélyhelyzet során képesek felidézni még akár a hálóból kivezető menekülő útvonalat is.

Az egyik legjobb memóriával rendelkező halfaj képviselője az aranyhal Fotó: Illusztráció/Pexels

A DailyStar számolt be róla, egy ausztrál ökológus Culum Brown, az aranyhalak viselkedését vizsgálta mélyrehatóan, és leszögezte: tévhit, hogy az aranyhalak memóriája mindössze néhány másodperces. A sydney-i Macquarie Egyetem professzora kifejtette:

Az aranyhal talán a halintelligencia jól ismert bajnoka lehetne, az emberek mégis világszerte nagyon-nagyon alacsony elvárásokat támasztanak az aranyhalak emlékezetével kapcsolatban. Pedig az aranyhalak is más élő fajokhoz képest a memóriájuk segítségével alkalmazkodnak és finomhangolódnak, ha nem így lenne, akkor nem sokáig maradnának életben a valóvilágban

– kezdte beszámolóját az ökológus. A professzor a véleményét egy kutatás segítségével bizonyította is a nagyérdemű számára. A vizsgálat során egy hálóban ejtett csapdába aranyhalakat, azonban biztosított nekik egy menekülő útvonalat, amely segítségével kiszabadulhatnak a díszhalak. Az aranyhalak jelesre vizsgáztak a feladat során, emlékeztek rá, hogy merre lehet kiszabadulni a háló fogságából.

Sőt, még az is bizonyítást nyert, hogy a halak hosszú távú memóriája is különleges, ugyanis 11 hónappal a kutatás után visszavitték a vizsgált aranyhalakat a hálóba, és még mindig feltudták idézni, hogy merre található a menekülő útvonal.

A vizsgálat eredményét így értékelte Brown professzor:

Négy-öt próba után bármelyik aranyhal nyugodtan úszkálna a háló körül, ráadásul az akvárium felénél fogták magukat és közvetlenül átúsztak a lyukon. Én annyit tudtam erre reagálni, hogy ez hihetetlen. Emellett még egy érdekességet észrevettem, a halak felismerik egymást, és előszeretettel lógnak együtt ismerős egyedekkel. Ezt más haltípusoknál is fel lehet fedezni, a pisztráng és a lazac is minden évben pontosan ugyanoda tér vissza szaporodni

– árulta el a kutató. Brown professzor szerint hatalmas tévhit, hogy az aranyhalaknak néhány másodperces csak a memóriája, szerinte mint a gerinceseknél, úgy a halaknál is az utódok tudatába öröklődik a viselkedési minta és a táplálékszerzési információk. A kutató szerint minden állatnak rendelkeznie kell megfelelő memóriával, különben nem maradna életben a való világban.