Kiakadtak az autósok: Kiálló villamossín rongálja a futóműveket a Fehérvári úton

Nemcsak a környékbeliek, az autósok is kiakadtak a Fehérvári úti villamossínek állapota miatt. Aki csak tehetné, elkerülné, de mivel nagy forgalmat bonyolít, az autósok kénytelenek a balesetveszélyes Fonyód-Vegyész utca egyenesében kanyarodni, ahol a sínek durván kiállnak a környezetükből. Sok futómű látta már kárát Karácsony Gergely főpolgármester nemtörődömségének, de most betelt a pohár.

Elképesztő állapotok a Fonyód-Vegyész utca egyenesében (Fotó: Bánkúti Sándor)

Még a kisteherautókat is durván megdobják a Fonyód-Vegyész utca egyenesében lévő sínek, láthatóan az óvatosság sem segít a helyzeten. Áthajtáskor ugyanis nagy ütés éri a futóműveket. Az egyik kiemelkedő sínpárból már kitört egy méteres szakasz is, bringával egyenesen életveszélyes ott közlekedni. A környékbeliek és az autósok is jelezték már többször a problémát, de mindeddig hiábavalónak tűnt, nem történt semmi, így maradt az autósoknak az anyázás...

Az egyik sínszálból már kitört egy méteres szakasz (Fotó: Bánkúti Sándor)

Évek teltek el a Karácsony-féle „semmi-gyárban”

Karácsony Gergely főpolgármester az elmúlt években közlekedésfejlesztésre sem fordított érzékelhető figyelmet és energiát, nemhogy a sínek felújítására. Legutóbb a választási hajrában, saját addig ígéretével, a pesti fonódó kialakításával összefüggésben hallhattunk némi előrelépésről. Igaz, akkor is csak egy kanyarnyi, kb. 2 méteres sínpárt fektetett le a Soroksári út – Haller utca kereszteződésében. A baloldali városvezető még 2019-ben ígérte meg, hogy bővíti a villamoshálózatot és létrehozza a pesti fonódót, de csak a közelmúltban vette a fáradtságot a rövidke szakasz megépítésére, ami az eredeti – Tarlós István korábbi főpolgármester idejében megálmodott – komplex tervektől annyira távol áll, hogy szinte nem is látszik. Ez annak a fényében is érdekes, hogy Tarlós nem csak a pesti fonódó terveit, hanem pénzt is hagyott Karácsonynak. De a józsefvárosi Népszínház utcában lévő villamossínek állapota is ótvar, a környékbeliek több éve kérik a fővárost és a helyi, Pikó András vezette kerületi önkormányzatot, hogy csináljanak már valamit. Ők is sikertelenül próbálkoztak, legutóbb például a Karácsony által a II. János Pál pápa térre erőltetett „példamutató” közvécé helyett kérték a sínek rendbetételét, mondván, az nekik fontosabb lenne, mint a prostituáltakat és drogosokat környékre vonzó vécé. Sem Karácsony, sem Pikó nem hallotta meg a kérésüket...