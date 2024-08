Erre vártak a magyar autósok: friss bejelentés érkezett az üzemanyagárakról

Az autósok folyamatosan figyelik, hogyan is alakul a hazai töltőállomásokon a benzin és a gázolaj ára. Nem meglepő, hiszen nem mindegy, mennyit is kell ott hagynunk a kutakon egy tankolás során. A holtankoljak.hu most elárulta, hogyan alakulnak augusztus 6-tól az üzemanyag árak – nem mindenki számára lesz felhőtlen az öröm.

Illusztráció / Fotó: Gazdag Mihály / Mediaworks

A portál információi szerint keddtől bruttó 4 forinttal csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, de a benziné nem változik.

Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy 1 liter benzin továbbra is átlagosan 611 Ft-ba fog kerülni a magyar töltőállomásokon, míg a gázolaj literenkénti átlagára a jelenlegi 619 forintról 615-re fog csökkenni, ha minden jól megy.