Iskolakezdési segély- és esélyakciót indít az Ökumenikus Segélyszervezet

Elindította az Iskolakezdés együtt! akcióját az Ökumenikus Segélyszervezet. Az összefogásnak köszönhetően most a szeptember 2-i becsöngetésre 2000 rászoruló gyermek kaphat esélyt arra, hogy megfelelő eszközökkel kezdje meg az idei tanévet.

1353: Az adományvonal száma iskolatáskából (Fotó: MÖS)

„Az iskolatáska akkor a legnehezebb, ha üres” – ilyen feliratú pólóban indították útjára a Budapest XXII. kerületi Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium épületében az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai és önkéntesei idei segélyakciójukat.

Lékai-Kiss Ramóna, Wolf Kati és Mezei Léda az iskolapadban (Fotó: Fodor Erika)

Wolf Kati énekesnő, a kampány arca, Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető, színésznő és Mezei Léda színésznő – egy, az Ökumenikus Segélyszervezet online kommunikációs munkatársa, dr. Pápai Anita által írt novella előadásával mutatta be, mit jelent megfelelő eszközök nélkül, nehezített pályán megkezdeni a tanévet. Az Iskolakezdés együtt! segélyakció szeptember 1-jéig tartó pénzadománygyűjtésével 2000 olyan gyermeket szeretnének támogatni, akik alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba az új tanévben. A beérkező adományokból személyre szabott, minőségi tanszercsomagokat állítanak össze a rászoruló kisdiákoknak. 30 hívás a 1353-as adományvonalra egy gyermeknek állja a tanszercsomagját.

Balról: Lékai-Kiss Ramóna, Gáncs Kristóf, Mezei Léda és Wolf Kati (Fotó: Fodor Erika)

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta, a legszegényebbeken szeretnének segíteni annak érdekében, hogy az iskolakezdés számukra ne az eladósodásról, hanem a felzárkózás esélyéről szóljon.

Akkor a legnehezebb, ha üres (Fotó: Fodor Erika)

Az összefogáshoz idén is több nagyvállalat csatlakozott adományokkal, szolgáltatásokkal és tárgyi felajánlásokkal, köztük az E.ON Hungária és a Magyar Posta. A Herlitz Magyarország Kft. ügyvezető-igazgatója, Vincze Zoltán bejelentette, a kampányt idén is kedvezményes áron elérhető tanszerekkel, ezenfelül pedig 100 új iskolatáskával támogatják.

Pápai Anita egy szívhez szóló novellát írt a kampány témájáról (Fotó: Fodor Erika)

Mindenki hozzátehet

Él a 1353-as adományvonal, melynek tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent.

Néhány kattintás csupán, s egy bankkártya segítségével tetszőleges összeget lehet felajánlani pár perc alatt a Segélyszervezet weboldalán.

Átutalással vagy csekkbefizetéssel a 11705008-20464565 számlaszámon lehet csatlakozni a felhíváshoz. A közlemény rovatban tüntesd fel: Iskolakezdés együtt!

A nagyobb postákon a csekkbefizetés mellett gyűjtőperselyekbe is várják az adományokat.