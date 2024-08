Fontos bejelentést tett Koncz Zsófia: ez rengeteg embert érint

Fontos bejelentés tett csütörtök délelőtt Facebook-oldalán Koncz Zsófia. A parlamenti államtitkár üzenete rengeteg szülőt érint augusztusban.

Fontos bejelentést tett Koncz Zsófia csütörtökön a Faceook-oldalán (Fotó: Koncz Zsófia Facebook-oldala)

„A szülők terheinek csökkentésére és az iskolakezdés megkönnyítése érdekében idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások: a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a családi pótlék!”

– írja Koncz Zsófia. A parlamenti államtitkár hangsúlyozza: a Magyar Posta Zrt. pénteken kezdi meg ezek kézbesítését, a Magyar Államkincstár pedig szintén augusztus 23-án utalja ezeket az ellátásokat az érintettek bankszámlájára. Ennek köszönhetően mintegy 1 millió 100 ezer család már a tanévkezdés előtt hozzájut a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokhoz.

„Az előrehozott folyósítás célja, hogy segítséget nyújtson a családoknak az iskolakezdésre felkészülésben. A Kormány emellett továbbra is valamennyi, köznevelésben és szakképzésben résztvevő tanuló számára ingyenes tankönyvellátást biztosít, így ezzel is csökken a családokra háruló iskoláztatás költsége”

– jegyzi meg Koncz Zsófia.