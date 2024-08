„A patkányok és a csótányok után megjelentek a drogosok is” – Drogelosztó működik az önkormányzati bérlakásban, vélik a ferencvárosiak

Rettegésben élnek a bérlők a Drégely utcában, többen a lakásukból is alig mernek kijönni. Szerintük az épület tele van patkánnyal és csótánnyal, de most már drogosokkal is, mert drogelosztó működik az egyik önkormányzati lakásban. Baranyi Krisztina polgármester és a hivatal mégsem csinál semmit.