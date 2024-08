„A budapesti tűzijáték világszínvonalú!” – állítja az előkészítésben részt vevő tűzszerészhölgy

Békéscsabán éppen az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték telepítésének szakmai „eligazítása” zajlik, amikor megérkezik a Metropol stábja. Amíg várunk a budapesti tűzijáték telepítésében is részt vevő hölgyekre, végighallgatjuk, ahogy a pirotechnikai cég munkatársai határozott, de egyértelmű utasításokat kapnak a csabaiak látványos és biztonságos ünnepi tűzijátékához. Pár perc és már be is indul a munka, mindenki érti a dolgát. Ekkor kérdezzük az idei augusztus 20-i, budapesti tűzijátékról Leskovicsné Tóth Mária pirotechnikust. Ő tartotta az eligazítást cége munkatársainak, köztük két lányának, akik társtulajdonosok harmadik lánytestvérükkel együtt a családi cégben, de nem jönnek zavarba akkor sem, ha terepen kell dolgozni.

Nem játszanak a tűzzel, de Leskovicsné Tóth Mária (középen) és lányai a családi vállalkozást vezetve nemcsak a papírmunkát intézik: pirotechnikai szakemberként a terepen sem jönnek zavarba., ha tűzijáték telepítését kell elvégezni (Fotó: Szabolcs László)

A pirotechnikus hölgek legutóbb éppen az idei fővárosi, ünnepi tűzijáték előkészületeiből vették ki a részüket, így első kézből kaptuk az információkat a nagyszabású műsor kapcsán. „Akik itt dolgoznak kollégák, közülük szinte mindenki Budapestről érkezett erre a munkára” – kezdi Leskovicsné Tóth Mária, aki kollégáival együtt annak a 65 pontonhídnak a pirotechnikai felelősei, amelyet 9 uszály között fűztek fel a Dunán, hogy a Szent István-napi tűzijáték és fényshow méltó megkoronázása legyen a négy napon át tartó ünnepi programsorozatnak.

A Leskovics családban a lányok „belenőttek” a pirotechnikába, az idei augusztus 20-i tűzijáték előkészületei után

Békéscsabán már édesanyjuk szakmai irányítása mellett dolgoztak az ünnepi látványosságon (Fotó: Szabolcs László)

„Az augusztus 20-i, budapesti tűzijáték világszínvonalú!”

Ezt rögtön az elején leszögezi Mária, majd azzal folytatja, hogy „ezt úgy kell érteni, hogy mind a felhasznált termékek minőségének és azok mennyiségének, illetve annak a tekintetében is, hogy mekkora területet lefedve nyújt látványosságot az embereknek.” A mintegy 60 fős csapat, akik kidolgozták, majd kivitelezik a műsor menetét és az ahhoz szükséges pirotechnikai szakemberekkel és eszközökkel biztonságos körülmények között lebonyolítják azt, a szakma legjobbjai. Részt vesz ebben Mária öccse, Tóth Ferenc is, aki Máriához hasonlóan vegyész végzettséggel rendelkezik és 30 éve van a tűzijáték szakmában. Cége és csapata mára komoly tényező a szórakoztatóipar ezen ágában.

Meghívásos alapon voltak már több rangos nemzetközi tűzijáték-versenyen, ahol a szakmai zsűri számtalan szigorú szempont alapján értékeli a teljes látványt. Montrealban, ahol a világ egyik legnagyobb presztízsű tűzijáték versenyét rendezik, ezüstérmet nyertek. A világ számos országába hívják, hogy egyedi tűzijáték-műsorokat tervezzen és bonyolítson le, a teljesség igénye nélkül Japánba, Mexikóba, vagy az Egyesült Államokba

– sorolja Mária öccse, Ferenc és csapata sikereit, akik most Budapesten végzik az utolsó precíz simításokat az idei fővárosi ünnepi tűzijáték előtt, amely minden eddiginél látványosabbnak ígérkezik. Mária elárult még egy érdekességet: