Ez vár ránk a Szent István-napi hosszú hétvégén: programok, nyitvatartás, közlekedés a következő négy napban

A Lánchíd lezárása augusztus 21-én reggel 6 óráig tart, az államalapítás ünnepén este 8 órától gyalogosforgalom sem haladhat rajta. A Margit híd, az Erzsébet híd és a Szabadság híd járdáit is lezárják több ütemben. Hozzátették: korlátozásra kell számítani a budai Vár területén is, ami a 16-os buszcsaládot is érinti. Változik a Várkert rakpart, a Műegyetem rakpart, az Alkotmány utca és a Kossuth tér közösségi közlekedése is.

Közölték, csütörtök hajnaltól teljesen lezárták a budai alsó rakpartot a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között. A pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között péntek este 10 órától zárják le. A Magyar Ízek Utcája rendezvényhez kapcsolódóan lezárják a Lánchíd utcát péntek hajnalban, szombaton pedig a Várkert rakpartot.

A lezárások jövő hét szerdáig tartanak. Az ünnepi programok miatt a Műegyetem rakparton, a Budafoki úton, az Alkotmány utcán és a Szabadság hídon is lehet számítani lezárásra. Biztonsági okokból több Mol Bubi-gyűjtőállomás sem üzemel majd a Clark Ádám és a Szent Gellért téren. A közlekedési központ a közösségi közlekedés, különösen a metrók használatát javasolja.

Akadálymentes lesz az ünnep

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója adott tájékoztatást arról, hogy a fogyatékosságügyi szervezetek és Magyarország Kormánya közötti együttműködési megállapodásnak köszönhetően idén is odafigyelnek az állami ünnep szervezői a speciális szempontokra.

Augusztus 20-án a Szent István-nap fő rendezvényeit fizikailag és infokommunikációsan is akadálymentesítjük, így mindenki teljes joggal, méltósággal és örömmel élheti át a közös együttlét pillanatait. Ünnepeljünk együtt! Akadálymentesen, közösen! Isten éltessen, Magyarország!

– mondta Nyitrai Zsolt.

Törekszenek az olcsó árakra

Az ünnepi büfékben 380 forintért vehetünk majd egy korsó csapolt sört. A Szent István Nap Bisztrók, azaz a SZIN Bisztrók kínálata a szokásosnál jóval alacsonyabb áron lesz elérhető. Az ásványvíz 200, a kóla 350, a bécsi perec pedig 300 forintért vásárolható meg Magyarország legnagyobb ingyenes fesztiválján, a fővárosban. Egy félliteres ásványvízért mindössze 200 forintot kell fizetni. A bor decije pedig 260 forint lesz. Egy pogácsáért 275 forintot kell leszurkolni. Egyedül a pálinka ára kúszik 400 forint fölé – de legalább igazi!