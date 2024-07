Halálos tömegbaleset Magyarországon: 1 ember meghalt, 11 megsérült

Reggel a Metropol is beszámolt arról a balesetről, ami Izsák közelében történt. Az MTI most pontosabb adatokat is közölt, amikből kiderült, hogy sajnos tragédiával végződött a tömegkarambol.

Egy ember meghalt, tizenegyen pedig megsérültek az 52-es főúton Izsák közelében csütörtökön reggel történt balesetben

– közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztatás szerint a reggel 8 óra körül az 52-es főúton Solt felől Kecskemét irányába tartó kamion 57 éves sofőrje a 27-es kilométernél áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol nekiment egy teherautónak. A két jármű ezt követően még egy teherautóval és két személyautóval is ütközött. A balesetben az egyik autó sofőrje, egy 51 éves szolnoki férfi életét vesztette, további négy ember súlyosan, hét pedig könnyebben sérült.