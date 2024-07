"A gatyájában matatott" – riadót fújtak a pestújhelyi szülők, játszótérnél portyázó szatír miatt rettegnek

Szinte már meg sem lepődnek a XV. kerületben élők, ha különös dolgokat látnak az utcán, ám amit ezen a júliusi napon láttak, arra nem volt senki felkészülve. Több kerületi Facebook-csoportban is riadóztattak az ott élők, hogy egy riasztó külsejű, zavarodott férfi környékezi meg a nőket. Mindegy neki, hogy fiatal vagy idős, sovány vagy kövér, egyféleképpen válogat a kiszemeltek között: a lényeg, hogy egyedül legyenek.

Két alkalommal is megijesztett egy szatír nőket Pestújhelyen / Képünk illusztráció: Shutterstock/Couperfield

„Félmeztelen volt!”

Gazdagrét és Kőbánya után most már a XV. kerületben is zaklatja a nőket egy férfi. Többen is beszámoltak róla az interneten, hogy szatír jelent meg az otthonuk közelében – köztük B. Beatrix is, aki július 23-án épp hazafelé tartott Pestújhelyen, amikor belebotlott a 30 év körüli férfibe. „A Domaháza utca felől ment a Mézeskalács tér felé. Félmeztelen volt!” – közölte Beatrix, aki először nagyon megdöbbent, mit művel a férfi. Sosem fogja elfelejteni, hogyan nézett ki.

Festett szőke hajú férfi volt, hátizsákot viselt. Rám nézett és elkezdett turkálni a nadrágjában. Először nem is tudtam mire vélni, annyira sokként ért. Miután már folyamatosan bámult és a gatyájában matatott közben, akkor megijedtem

– idézte fel a förtelmes látványt a nő, aki óriási szerencsének tartja, hogy el tudott menni az alak közeléből. „Hatalmas szerencsém volt! Épp jött egy hölgy, erre a férfi elmenekült. Ő ment előre, én meg gyorsan az ellenkező irányba, de közben állandóan hátra figyelt” – húzta alá Beatrix.

A jelenet miatt úgy dobogott a szíve, mintha ki akarna ugrani a mellkasából. Elindult hazafelé, és közben szemét-fülét hegyezte, nehogy visszatérjen az alak. „Ott lakom a környéken, ezért muszáj minden nap arra járnom, ahol betalált ez a szatír. Egy kicsit félek, hogy újra belefutok, ez nem normális!” – vallotta be a nő, aki útközben az otthona felé két szomszédjának szólt, mit látott. „Épp kint voltak, szóltam nekik, mi történt. De csak azt válaszolták, hogy sok a bolond” – árulta el Beatrix.

„A játszótér felé portyázott”

A pestújhelyi nő attól fél, hogy újra felbukkanhat a félmeztelen szatír. „Hála az égnek, nem támadott meg! Ha az a hölgy nem jön, szerintem megtette volna… Akkor futottam volna és kiabálok. Felháborít, hogy nem lehet nőként nyugodtan végigmenni az utcán” – tette hozzá.