„Egy szál pizsamában menekültünk ki a gyerekekkel a lángoló házból” – Négy kiskorú gyermekkel maradt fedél nélkül Anett

A gyerekek jelenleg átmeneti szálláson vannak édesanyjukkal, hiszen az otthonuk percek alatt hamuvá vált Fotó: Olvasói fotó

„Elsősorban egy hely lenne a legnagyobb segítség, ahol átmenetileg élhetünk, hogy aztán valahogy helyrehozhassuk a házat, vagy teljesen újrakezdhessük az életet máshol. Albérletet nagyon nehéz találni, anyagilag is megterhelő, illetve 4 gyermekkel szinte lehetetlen. Egy otthonra lenne szükségünk, ahol el tudom kezdeni újraépíteni az életünket” – mesélte Anett a Metropolnak, hogy mire lenne szükségük elsősorban. Anett csak az emberek segítségében bízhat, hiszen szüleit elvesztette. Rokonai megpróbálnak segíteni nekik, egyetlen testvére pedig bár nagyon sokat próbál segíteni rajtuk, ő is két gyermeket nevel egy apró lakásban, így nem tudja befogadni Anettéket. A fiatal, egyedülálló családanya minden segítségért hálás, amit kap, hiszen jelenleg az utolsó szalmaszálba is kapaszkodni próbál, hogy újrakezdhesse az életüket és biztonságban tudhassa gyermekeit.