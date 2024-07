Kimosta férje munkásruháját, ez lett a szegény asszony halálának oka

Egy asszony mindig törekszik arra, hogy a családjának a lehető legtöbbet adja. Éppen ezért nagyon sok feladat, sok teher nyomja a nők vállát. Manapság már teljes állásban kell dolgozniuk, emellett gyermeket nevelnek, főznek, takarítanak, kertészkednek, és ügyelnek arra, hogy csinosak maradjanak. És bizony a mosást is intézniük kell. Egy szegény asszonynak pedig ez lett a végzete, ugyanis a férje munkásruhája olyan anyagokat tartalmazott, amely az életét követelte.

A hölgy nem élte túl / Fotó: shutterstock

David Davies 1950 és 1980 között egy erőműben dolgozott. Természetesen tisztában volt azzal, hogy az ilyen jellegű munkával veszélynek teszi ki az egészségét, fontos volt számára azonban, hogy a családjának mindent meg tudjon adni. A férj a munkatársaival nagyon sokat dolgozott azbeszttel, amelyről nemrégiben kiderült, hogy nagyon veszélyes, és hogy rákot okoz. David nagyon sok azbesztet lélegzett be, ez is vezetett a halálához: a tüdő nyálkahártyáján alakult ki rák, ami végül az életét vette el.

Sajnos azonban nem ő volt az egyetlen, akit megölt a családból az azbeszt. A férj mindig a garázsban vetkőzött le, kirázta a munkásruháját, majd ott felakasztotta, hogy az asszony mossa ki. Sajnos azonban így Joan Davies is belélegezte az azbesztet, és mosás közben őt is megbetegítette. Egy évtizeddel később tehát ő is követte a férjét, vele is a veszélyes anyag végzett. A szülők fia most kártérítést kapott – írja a The Sun.