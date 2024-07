„Nekünk ő még nem ment el...” – motorbalesete után derült ki, hogy halálos beteg Belián

Belián balesete másfél éve volt, ahol bár súlyosan megsérült, életét nem az vette el – Fotó: Családi fotóarchívum

A balesetnek köszönhetően derült ki

Belián a baleset előtt sokszor érezte rosszul magát, de azt hitte, a Covid elleni védőoltás mellékhatása mindez.

Hányingere volt, fáradékonyság jellemezte – nyilatkozta Belián sógornője, aki párjával, Belián öccsével együtt mindent megtett, hogy méltó módon búcsúztassák el a zánkai motorost, aki erején felül küzdött, még a balesete után is. Szabadi Beliánt családja a végsőkig támogatta és nagyon szerette. Édesapja és édesanyja is végsőkig mellette volt, ahogy a párja is.

Nagyon hálásak voltunk mindenkinek, aki ott volt a temetésén, ismeretlenül is érkeztek motorosok Pécsről, ami azért nem itt van. Úgy érezzük, hogy szépre és meghatóra sikerült a búcsúztatója, de mi még nem fogadtuk ezt el. Nekünk ő még nem ment el…

– zárta gondolatait Bodrogi Vivien.