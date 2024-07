„Küldetésem segíteni az embereket” – Gergely az ország első és egyetlen kakaósámánja

A kakaóról mindenkinek a forró kakaó, a csokoládé és sok más ezzel az alapanyaggal készült édesség jut eszébe először. És bizony a kakaót valószínűleg mindenki szereti, sőt ez az imádat a régmúltra nyúlik vissza. Már Kolumbusz is ismerte és előszeretettel fogyasztotta. Az Amazonas mentén élő bennszülöttek körében a kakaót afrodiziákumként is használták és ma is használják, sőt Közép-Amerikai egyes részein a sámánhagyomány szent itala is a kakaó. Lapunknak elsőként szólalt meg Magyarország egyetlen kakaósámánja.

Gergely több mint 10 éve foglalkozik a kakaóval – Fotó: Kakaósámán

Képzeljünk el egy olyan világot, ahol az alkohol és a könnyű drogok helyett a fiatalok csupán kakaót fogyasztanak. Nincsen másnaposság, erőszakos cselekmények, rendőri intézkedés, csak szeretet, kapcsolódás, emelkedett hangulat és tánc. A kakaósámán által tartott kakaóceremónia pontosan ezt nyújtja az embereknek.

A 2010-es évek végén találkoztam először a ceremóniális kakaóval, amikor Mose ellátogatott hazánkba. Azóta számtalan alkalommal vettem részt olyan rendezvényeken, amelyeken az alkoholt és minden más tudatmódosítót kiváltva a résztvevők tiszta, ceremoniális kakaót fogyasztva buliztak hajnalig, kifogyhatatlan energiával, fergeteges jókedvvel és nyitott szívvel

– részletezi az ország első és egyetlen kakaósámánja, Párkányi Gergely, aki több mint egy évtizedes nemzetközi vállalati tréneri tapasztalattal a háta mögött a fent említett spirituális élmény után úgy döntött, hogy maga mögött hagyja a múltját és a kakaónak szenteli az életét. Többéves tanulási időszak és egy hónapos perui beavató utazás után vált ő maga is kakaósámánná.

Első és egyetlen magyar „kakaósámánként” küldetése, hogy a kakaó fogyasztását eredeti formájában népszerűsítse. A kakaót legtisztább formájában, főzetként elkészítve fogyasztják szertartás során. A boltokban kapható porokkal ellentétben, az általa felszolgált kakaómassza teljes mértékben szuperélelmiszer: ásványi anyagokban, rostokban és antioxidánsokban hihetetlenül gazdag. Tudományosan bizonyított és közvetlenül megtapasztalható tény, hogy fogyasztása hatására megemelkedik a szervezetben a „boldogsághormonok”, az endorfin, a PEA és az anandamid szintje.