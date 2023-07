Tovább élhetnek az édesszájúak – Meglepő kutatási eredmény született

Egy friss tanulmány szerint a csokievés akár 10 százalékkal is csökkentheti a korai halálozást. Most eláruljuk neked, mekkora az a mennyiség, ami elfogyasztásával akár évekkel is tovább élhetsz.

A rendszeres csokievés egészségesebb, mint gondoltuk? (Képünk illusztráció) Fotó: Daniela Castillo / Pexels

Nemcsak Csukás István Pom Pom meséiben szereplő Gombóc Artúr szereti a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a meztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyorós csokoládét, a tejcsokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon, hanem rajta kívül még rengetegen.

Egy friss amerikai kutatás szerint azoknak a nőknél, akik legalább napi egy unciát – kb. 28 gramm, azaz egy kisebb szelet csokoládé – fogyasztottak valamilyen csokoládéból, csökkent a kockázata, hogy fiatalon halnak meg.

Az eredményeket alátámasztják azok a korábbi kutatások, melyek rámutattak, hogy a kakaóbabban található antioxidánsok segítenek helyreállítani az emberi szervezet károsodott sejtjeit.

A kakaóról közismert, hogy csökkenti a vérnyomást és megállítja a zsír felhalmozódását az artériákban.

A tudósok az Egyesült Államokban élő 84 709, úgynevezett posztmenopauzás nő egészségügyi feljegyzéseit tanulmányozva jutottak el a következtetésre, mely egy összesen 19 évnyi kutatás eredményét foglalja magában – hívta fel a figyelmet a The Sun.

Szerintük azok, akik rendszeres csokoládéevők, kisebb valószínűséggel halnak meg szívbetegségben és bizonyos rákos megbetegedésekben, mint azok, akik soha nem kényeztetik magukat ilyesféle édességgel.

Dr. Yangbo Sun, a Tennessee Egyetem munkatársa szerint a hosszú távú egészségügyi hatások egyelőre azért nem egyértelműek, mert a csokoládéban lévő cukor és zsír viszont súlygyarapodással jár. A szakember szerint: