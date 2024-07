Összetört a család: 14 éves kisfiú életét vette el az új járvány

Megrázó hírek érkeztek Indiából. Egy új vírus, a Nipah-vírus ugyanis áldozatot követelt az országban, miután egy általános iskolás fiú kórházba került a fertőzéstől, majd szívleállást szenvedett a vírus szövődményeitől. További 60 embert jelenleg is kórházban kezelnek az indiai Keralában, akik érintkezésbe kerültek a Nipah-vírussal. Ezt a betegséget – hasonlóan a Covid-járványhoz – a denevérek vizeletében fedezték fel, és fertőzött gyümölcsökön vagy éppen sertésfarmokon keresztül érintkezhettek vele az emberek. Bár közvetlen cseppfertőzéssel is terjedhet, ennek kisebb a valószínűsége, inkább a fertőzött gyümölcsök elfogyasztásával kerülhet az emberek szervezetébe a vírus.

Úgy tűnik, hogy jelenleg a járványok korát éljük / Fotó: Billion Photos

A The Sun számolt be róla, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) potenciális járványesélyes betegségnek minősítették a Nipah-vírus-fertőzést. Ugyanis a kórokozók megtámadhatják a légzőrendszert és a központi idegrendszert is. A vírust túlnyomó többségében Bangladesben észlelték, ahol szinte évente megjelenik egy-egy járvány.

Az indiai egészségügyi miniszter, Veena George tájékoztatása szerint a kormány azonosította és elkülönítette a betegség hordozóit. Ez azért is nagyon fontos, mert bár nehezen terjedhet el a betegség, súlyos következményekkel járhat, ha valaki megfertőződik.

Emellett a most elhunyt fiú kontaktlistáján 214-en szerepelnek, őket 7-10 napon keresztül megfigyelik az egészségügyi szakemberek, hogy megtalálhassák, ha valaki esetleg elkapta tőle a betegséget. Közülük 60 embert nyilvánítottak „nagy kockázatúnak”, akik számára súlyosabb következményekkel járna, ha elkapnák a kórokozót.

A Nipah-vírus halálosabb, mint a Covid

Dr. Rebecca Dutch, a Kentucky Egyetem professzora szerint a Nipah az egyike azoknak a vírusoknak, amelyek képesek akár egy újabb világjárványt is kirobbantani. Ráadásul a Nipah magasabb halálozási rátával rendelkezik, mint a Covid–19.

A fertőzöttek körében 40%–75% közötti is lehet a halálozási arány, a túlélők körében pedig 20%-uknál maradandó neurológiai betegségek alakulhatnak ki, mint például a személyiségtorzulás. Összehasonlításként: a John Hopkins Egyetem becslései szerint a Covid–19 körülbelül 1%-os halálozási aránnyal rendelkezett.

További szomorú adat a Nipah-vírussal kapcsolatban, hogy nincsen rá gyógymód, sem védőoltás még – számolt be róla a Világgazdaság.