Minden atomunkra hatással lesz a mai telihold: ezeknek a csillagjegyeknek erősíti fel a rezgéseit a legjobban

2024. július 21., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai telihold pontot tesz egy régóta húzódó ügy végére. Most egy új periódus veszi kezdetét, amikor nagyon jó ötletei lesznek, amiket a gyakorlatba is át tud ültetni. A Mars az Ikrekben jár, és friss energiákat jelez.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy egy ideje motoszkál önben egy érzés, hogy ideje lenne valami újat, érdekeset kipróbálni, új kalandokat keresni. Ma lehetősége lesz rá, bármilyen értelemben, akár szellemileg, akár a szerelemben.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Mars már a jegyében jár, és megadja önnek szükséges lendületet, határozottságot. Valaki talán kéretlenül bele akar szólni a dolgaiba. Hallgassa meg az illetőt, bólogasson, azután tegyen mindent úgy, ahogyan önnek tetszik. Most teljesen jól látja, merre kell lépnie.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Telihold napján kényes helyzetbe keveredhet. Ez lehet egy olyan szituáció, ahol különböző emberek, különböző érdekei mentén zajlanak a dolgok, talán nem is egyértelmű módon. Ez persze felbosszantja önt, de nem valószínű, hogy tehet ellene. Jobb, ha elengedi!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma minta valaki direkt provokálná! Olyasmit mond önnek, vagy olyat tesz, amire ön alapból feszülten reagálna, de önnek legyen fontosabb most, hogy megfelelően kommunikáljon, és ne hibáztathassa magát utólag. Nem érdemes csípőből reagálni!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap mondja ki az érzéseit, gondolatait! Főleg, ha valami bántja, vagy nyomasztja, ne hallgassa el a problémát. Beszéljen ma róla egy bizalmasának és kérdezze meg, neki mi a véleménye. Meglátja, hogy megkönnyebbülés lesz hallgatni a válaszokat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Sok új ötlet merül fel önben, ami szuper, de ha őszinte önmagához, tudnia kell, hogy ezek nem mindegyike lesz megvalósítható. Szelektáljon, és csak azokat tartsa meg, amelyekkel érdemes és tud is kezdeni valamit.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap valaki a környezetében meglepő dolgot produkálhat, és ez önre is hatással lehet. Lehet, hogy mindez arra inspirálja, hogy hasonló módon cselekedjen, de az is lehet, hogy pont az ellenkezőjét váltja ki önből. Akárhogy is lesz, nem marad közönyös!