Felsőoktatás: akiket nem vettek fel sehová, mától új esélyt kapnak, ez az oka

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornáján azt mondta, hogy azok a diákok, akik a július 24-én nem jutnak be semelyik felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhetnek egyetemre. Fontos, hogy a pótfelvételi eljárás során azok a felvételizők adhatnak le jelentkezést egyetlen egy, a pótfelvételin meghirdetett képzésre, akik az általános felvételin nem jelentkeztek a felsőoktatásba, vagy jelentkeztek, de nem jutottak be egyik megjelölt képzésre sem. Azok viszont nem élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik nem oda kerültek be, ahova szerettek volna. A pótfelvételin az egyetemek általában önköltséges képzéseket hirdetnek meg, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján akár néhány állami ösztöndíjas szak, férőhely is található.

A pótfelvételi menetrendjét, a legfontosabb információkat, a jelentkezési lehetőségeket a pótfelvételi meghirdetés tartalmazza, amely várhatóan július végén megjelenik a Felvi.hu-n. Abban mindenképpen eltér a pótfelvételi az általános felvételi eljárástól, hogy az idő rövidsége miatt itt már csak egy helyre lehet jelentkezni és minden szükséges dokumentumot a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg kell feltölteni az E-felvételiben, azaz nincs utólagos ügyintézési időszak, dokumentumpótlás stb-olvasható a felvi.hu-n.

Sportág Verseny Időpont Asztalitenisz Női egyes: második forduló 10:00 Vegyes páros: bronzmérkőzés és döntő 13:30 Cselgáncs Női 63 kg: Özbas Szofi. Férfi 81 kg: Ungvári Attila 10:00 Női 63 kg és férfi 81 kg: vigaszág, elődöntők, bronzmérkőzések, döntők 16:00 Evezés Férfi egypár: negyeddöntő 09:30 Kézilabda Női csoportmérkőzés: Magyarország–Angola 16:00 Ökölvívás Férfi 80 kg: nyolcaddöntő 11:00, 15:30, 20:00 Tenisz Férfi egyes: második forduló. Férfi páros: negyeddöntő 12:00 Triatlon Férfi verseny: Lehmann Csongor, Bicsák Bence 08:00 Úszás Előfutamok: Férfi 200 m pillangó: Márton Richárd, Milák Kristóf. Férfi 100 m gyors: Németh Nándor. Női 1500 m gyors: Jackl Vivien 11:00 Férfi 100 m gyors, férfi 200 m pillangó, férfi 800 m gyors: elődöntők, döntők 20:30 Vízilabda Férfi csoportmérkőzés: Magyarország–Spanyolország 21:05

Július 30-án földi szúnyogirtást végeznek Újpesten. Az önkormányzat weboldalán olvasható tájékoztató szerint a kezelés pontos időpontja a napnyugta utáni órákban lesz. Pótnapok: 2024. július 31-augusztus 01. napjai, ugyanebben az időben. Felhívják a figyelmet, hogy a levegőbe juttatott készítmény ebben a csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.