Ez a két magyar repülte át elsőként az Atlanti-óceánt: 93 éve indultak útnak

A híres Rosette-i követ is ezen a napon találták meg

Ennek a kőnek a segítségével tudták megfejteni aztán az egyiptomi hieroglifákat. A Rosette-i kő egyébként egy sötét színű gránit tömb, melyre ugyanannak a szövegnek három fordítását vésték: egyiptomi démotikus írással, görög nyelven és egyiptomi hieroglifákkal. A három nyelvű szöveg segítségül szolgált 1822-ben Jean-François Champollion és 1823-ban Thomas Young számára a hieroglifák megfejtéséhez. A követ, aímit 1799. július 15-én találtak meg, 1802 óta a londoni British Museum őrzi.

Itt lehetett először vasúton utazni az országban-épp ma van a vasútvonal megnyitásának évfordulója. Fotó: Márton Anna / Petőfi Népe

178 éve nyílt meg az első vasútvonal Magyarországon

Igazi forradalmi újdonságot jelentett az 1804-től 1825-ig folyamatosan tökéletesített gőzmozdony a vasúti közlekedésben. Az első közforgalmú, gőzüzemű vasutat Stockton és Darlington között 1825-ben, a mai Magyarország területén pedig Pest és Vác között 1846. július 15-én nyitották meg.

Columbo magyar hangja 94 éve született

Szabó Gyula a Nemzet Színésze 1930. július 15-én született. A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar népmesék című mesesorozat mesemondója is volt, de szerepelt többek között a Tizedes meg a többiek, a Hahó Öcsi, a Hídember, a Tenkes kapitánya és az Egy óra múlva itt vagyok c. filmekben is. A színész 2014. április 4-én hunyt el.

Isten éltesse Liptai Claudiát

A színésznő, műsorvezető ma ünnepli 51. születésnapját. A jelenleg sikeres médiaszemélyiség 1989-1993 között többek között számítógépes tenyérjóslásból élt, közben egy esti gimnáziumban 2 év alatt leérettségizett. Érettségi után elvégezte a Goór Nagy Mária Színitanodát, majd a Színművészeti Főiskolát (1993-1997). Még főiskolai évei alatt lett a Vígszínház tagja lett. 1993-től kezdett a tévében is szerepelni (Szomszédok, MTV, 1999-ig, 34 epizód).