78 éve mutatták be Párizsban, ma is megőrülnek tőle a férfiak

A bikini ami mindent megváltoztatott

Louis Réard (autómérnök és ruhatervező) 78 éve, ezen a napon mutatta be a bikinit. Ruhadarabja 1946 után számos botrányt okozott szerte a világban, ám idővel mégis visszafordíthatatlan hatást gyakorolt a stranddivatra. A bikini és a fürdőzés nagyon hosszú ideig elkülönült egymástól, hiszen amíg az előbbit az erotikához kapcsolták, addig az utóbbit az ókortól fogva hosszú évszázadokon át hagyományosan meztelenül tették. A kora újkorban több helyen követelték meg, hogy a férfiak és a nők „erkölcsös öltözetben” jelenjenek meg a fürdőhelyeken, mint például a 19. század második felétől – Angliában például 1860-tól – igyekeztek visszaszorítani a meztelenül fürdőzést. A férfiaknak hosszú szárú alsóneműben és mellényben illett megjelenniük, míg a nők testét olyan öltözék borította, mely alakjukat nedvesen is rejtve tartotta, így ez elképesztően kényelmetlen volt, amelyre Louis Réard találta meg a hosszú távú megoldást: a bikinit. 1946. július 5-én Réard bemutatta fürdőruháját, melyet azzal reklámozott, hogy még az „atomnál is kisebb”. Minden próbálkozás ellenére, a bikini végül az 1960-as évek elején aratott döntő győzelmet.

1949-ben már a Margitszigeten is megjelentek a bikinik a hölgyeken / Fotó: Gyulai Gaál Krisztián / Fortepan



78 éve született Sylvester Stallone

Sylvester Stallone 1946. július 6-án született New York Cityben. Gyerekkorában nevelőotthonban élt, arcideg sérülése miatt sokat csúfolták. Szülei válása után apjával maradt, viselkedési problémái miatt 12 iskolából eltanácsolták. 15 évesen anyjához költözött Philadelphiába, sportolt és színdarabokban játszott. Írói álnéven színdarabokat írt, közben különféle munkákat vállalt. 1971-ben kis szerepet kapott Woody Allen Bananas című filmjében, majd megírta a Rocky forgatókönyvét, amivel híressé vált. A Rocky sorozat és a Rambo filmek világsikert hoztak neki. Több házassága volt, jelenleg Jennifer Flavin modellel él, három lányuk van. Szabadidejében fest, és a Planet Hollywood étteremlánc társtulajdonosa.

Fotó: Photo12 via AFP

77 éve kezdték el gyártani a Kalasnyikov gépkarabélyokat

A legismertebb szovjet kézifegyvert, az AK-47-et 1947. július 6-án, a Szovjetunióban kezdték el gyártani. Az elnevezés az Avtomat Kalasnyikova név rövidítéséből és az első gyártási évből származik. Gyártási darabszámát csak becsülni lehet, mivel világszerte készítik, engedéllyel vagy anélkül. Szerkezete és kezelése rendkívül egyszerű, strapabíró és megbízható. Bár nem túl pontos, 300 méterig hatékony fegyver.