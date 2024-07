Duplán nyerhetsz a Spar műanyagmentes július 2024 kampányával

Környezetvédelem és spórolás? Miért ne! Sőt, a SPAR Műanyagmentes július 2024 kampányának keretében még nyerhetsz is! Jól hangzik?! Íme a részletek!

Környezettudatosság SPAR módra: például az eldobható nejlonzacskót helyettesítő,

többször újrahasználható, 3 darabos zöldség-gyümölcs és pékáru tasakcsomag most csak 99 forint! (Fotó: SPAR Magyarország)

A SPAR Magyarország is csatlakozott a műanyagmentes júliushoz, és erre biztatja vásárlóit is. Az egész júliust felölelő szemléletformáló kezdeményezés célja a műanyaghulladék-csökkentés fontosságának tudatosítása.

A hulladékgazdálkodás területén nagy kihívást jelentenek napjainkban a háztartásokban képződő műanyag hulladékok. Ezért hazánk kiemelkedő kiskereskedelmi lánca a hónap első napjától elindította a Műanyagmentes július kampányát, amely az üzletlánc honlapja mellett áruházi plakátokon, közösségi médiafelületeken, szórólapokon, valamint a MySPAR applikációban zajlik július hónapban.

Ennek keretében a SPAR több millió vásárlója mellett a vállalat 14 ezer munkatársát is igyekszik megszólítani olyan hasznos, fenntarthatóságot ösztönző üzenetekkel, amelyek révén munkahelyükön és otthonukban is csökkenteni tudják a keletkező műanyag hulladékon túl, a felhasznált papír és víz mennyiségét. A vállalat a munkatársaiknak biodiverzitással és fenntarthatósággal kapcsolatos előadásokat is szervez, amelyeket visszanézhetővé tesz számukra.

Mi is sokat tehetünk a környezetünkért

A mindennapi fogyasztói szokásaink átgondolásával, jól tervezett bevásárlással, valamint környezetbarát termékek vásárlásával és használatával mi magunk is sokat tehetünk a konyhánkban, háztartásunkban a minél kevesebb hulladéktermelés érdekében.

Például egy nyári kerti parti szervezésénél sokat tehetünk a környezetünkért, ha nem használunk műanyag tányérokat és evőeszközöket, szívószálakat.

Ehhez hasonló hasznos tippeket találhatunk hazánk kiemelkedő kiskereskedelmi láncának platformján is, ahol július 4-14 között nyereményjáték is várja az érdeklődőket: 10 darab 20 ezer forint nyereménykártyát sorsolnak majd ki a játékosok között. A nyereményjáték részletekeit ITT találod!

A SPAR-ral tehát duplán lehet nyerni, hiszen nem csak az érzés nyerő, hogy tettünk a környezetünk védelméért, de a nyereményjáték révén esélyt is kapunk az 5 számjegyű nyereményre!