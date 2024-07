Rendőrt is gázolt volna a dabasi ámokfutó

Döbbenetes események zajlottak le Dabason, ahol egy középkorú férfi először egy rendőrautónak esett neki egy baltanyéllel a kapitányságnál, majd amikor megpróbálták lefogni, az autójába pattant és elmenekült a helyszínről. Üldözték, végül pedig egy rendőrségi kisbuszba csapódva állt meg Dabas külterületén, az 5-ös főúton. Ekkor majdnem egy rendőrt is elgázolt az ámokfutó, aki megpróbálta kilőni az ámokfutó kocsijának kerekét. A férfit elfogták, megsérült ezért most kórházban van – számolt be az esetről a Tények.