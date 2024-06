Nostradamus leszármazottja elárulta, ki fogja megnyerni az Eb-t, ennek sokan nem fognak örülni

A kiváló médium, a szerb Milan Radonjics, más néven Milan Tarot azt állítja, hogy az idei Európa-bajnokságot nem más csapat fogja végül megnyerni, mint az angol válogatott. A férfi, aki állítása szerint a világhírű látnok Nostradamus 9. generációs leszármazottja, korábban is tett már olyan jövendöléseket a tévében, amelyekről rövid időn belül kiderült, hogy igazak voltak.

Most például nemcsak az angolok tornagyőzelmét jelezte előre Milan, hanem a múlt hét elején tett jóslatai között szerepelt, hogy az első meccsüket is meg fogják nyerni az angolok egy kínkeserves meccsen, és ez vasárnap este már meg is történt, ugyanis a szerbek ellen 1-0 sikerrel indították a tornát.

Az angolok Bellingham góljával megnyerték az első mérkőzésüket Szerbia ellen /Fotó: AFP

Azt gondolom, hogy Anglia nyer, igen. Nagy bulit látok magam előtt. Ez lesz az első alkalom, hogy Anglia megnyeri a tornát. Utána hatalmas ünneplés lesz, mert sosem nyerték még meg az Európa-bajnokságot, csupán a világbajnokságot

– kezdte beszámolóját a Metronak Milan. A médium azt is elárulta, hogy véleménye szerint Harry Kane lehet a gólkirály az Eb-n, és 11 gólt fog vágni az ellenfeleinek.