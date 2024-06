Menczer Tamás: Holnap mindenkinek ott kell lenni, aki békét akar!

Friss videóval jelentkezett közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki mellett ott látható Deutsch Tamás.

„Ez már itt Erzsébetváros az Egymillió Találkozás Napján. Deutsch Tamás listavezetőnk is kopogtat és telefonál is a munkatársaival együtt. Mik a benyomások? Tamás, mit mondanak Erzsébetvárosban?” – kérdezi a Fidesz EP-listavezetőjétől Menczer Tamás.

„Erzsébetvárosban is csak a mai napon sok ezer erzsébetvárosit kerestünk föl. Az az igazság, hogy Erzsébetvárosban is hangos a békepártiak akaratnyilvánítása, úgyhogy bizakodó vagyok a holnapi választást illetően. Az itt élőknek elegük van a dollárbaloldal magatartásából, akik az Európai Parlamentben minden háborúpárti javaslatot támogattak, és elegük van abból, hogy mindenféle újdondász baloldali pártok már a békepárti kampányt is be akarják tiltani, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. Itt, Erzsébetváros is hozzáteszi a holnapi remélt sikerhez a magáét!”

– reagált a Deutsch Tamás.

„Nagyon szépen köszönöm, legyen így! Holnap mindenkinek ott kell lennie, aki békét akar, és ha mindannyian ott vagyunk, akkor győzni is fogunk! Itt, Erzsébetvárosban is és az egész országban. Hajrá, Erzsébetváros! Hajrá, Magyarország!”

– zárta szavait a Facebook-oldalára feltett videóban Menczer Tamás.

