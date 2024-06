„Jelzett a Gondosóra, hogy baj van”: idős asszonyhoz rohant a segítség Piliscsabán

A Gondosóra már 19 ezer életet mentett meg

Ahogyan korábban azt a Metropol megírta, minden 65 év feletti magyar állampolgár ingyen igénybe veheti a Gondosórát. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója minden nyugdíjast arra biztat, hogy éljen a lehetőséggel, ugyanis eddig már 19 ezer életet mentett meg az eszköz.

„A Gondosóra Programra eddig már több mint 650 ezren regisztráltak, azaz mára minden harmadik 65 év feletti honfitársunk Gondosóra felhasználó” - közölte. - „A jelzőeszköz már 19 ezer életet mentett meg, és további 330 ezer hétköznapi esetben nyújtottak segítséget a kollégák, akik eddig 750 ezer jelzést fogadtak. Jó hír, hogy hamarosan telefonos alkalmazás is segíti majd az időseket és hozzátartozóikat!”

Nyitrai Zsolt elárulta, továbbra is a 107 éves Gizi néni a legidősebb felhasználó, akinek jó egészséget kíván.

„A Gondosóra növeli a nyugdíjasok biztonságát és megnyugvást ad a hozzátartozóknak. Ha még nem tette volna meg, regisztráljon az ingyenes szolgáltatásra online a gondosora.hu oldalon, vagy telefonon a 06 1 445 0080-as telefonszámon!”