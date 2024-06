Brutális baleset: hófehér Porsche tört rommá a XIII. kerületben – Fotó

Hatalmas csattanásra riadtak fel a helyiek a XIII. kerületi Gogol utca és Hegedűs Gyula utca kereszteződésének környékén szerda hajnalban. Információink szerint ugyanis egy hófehér Porsche sofőrje éppen a kereszteződésen hajtott át a kocsijával, amikor összeütközött egy érkező taxissal.

A Porsche és a taxi is csúnyán összeroncsolódott. Utóbbi még egy parkoló autónak is nekicsapódott, oszlopot is kidöntött Fotó: Metropol

Lapunk úgy értesült, hogy eközben az egyik kocsi egy parkoló autónak is nekicsapódott, emellett kidöntött egy jelzőtáblát is. A két, balesetben részt vevő autó csúnyán megsérült: a Porsche és a taxi eleje is elemeire tört és teljesen felgyűrődött, míg a Porsche légzsákjai kinyíltak a becsapódástól. A helyszínre azonnal mentők, rendőrök és tűzoltók érkeztek.

Összeütközött két személyautó Budapest tizenharmadik kerületében, a Hegedűs Gyula utca és a Gogol utca kereszteződésében. A baleset következtében egy parkoló autó is megsérült. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Információink szerint a Porsche egy olyan kereszteződésből érkezett, ahol neki STOP tábla volt, méghozzá kiemelt színnel láthatóvá téve, elsőbbséget adva a taxisnak. A helyiek szerint a kiemelés nem véletlen, ugyanis azt mondták, hogy balesetveszélyes kereszteződésről van szó.

Nem ez volt az első baleset vagy balesetveszélyes helyzet itt, ezért jól láthatóan, rikítósárga színnel jelezték az elsőbbségadást jelző STOP táblát. De így is veszélyes volt, sejtettük, hogy egyszer baj lesz itt

– magyarázta egy utcabeli. A helyiek hozzátették, ők úgy tudják, a Porschét egy fiatal férfi vezette, a közelmúltban pedig többször is előfordult, hogy láttak egy gyorsan száguldozó Porschét a környező utcákon. A balesetben többen is megsérültek.

„​A helyszínről két középkorú férfit szállítottak bajtársaim könnyebb sérülésekkel kórházba” – mondta el lapunk Kaszap Réka, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.