Szentkirályi Alexandra: Budapest csődben, de Karácsony Gergely kincskeresőzik és óvodást játszik munkaidejében...

Szentkirályi Alexandra fideszes főpolgármester-jelölt hívta fel a figyelmet ebben a videójában arra, hogy „Karácsony Gergely kincskeresőset játszik munkaidejében”. Budapest tíz pontján rejti el a kampányidőszakra elkészült könyvét, amelyben önmagát macskamentához hasonlítja... A „csődpolgármester” által indított játék szerint a megtaláló tíz budapesti megtarthatja a Liberty Press Kft. kiadványát.

Azt, hogy a „csődpolgármester” vonzódik a hidakhoz, a milliárdos korrupciós ügy, a hídpénzbotrány kapcsán eddig is tudtuk, kötetének – „Falak helyett hidak” – címében sem csalódtunk. Így történhet meg a fővárosban, hogy amíg a budapestiek Karácsony hidas könyvét keresgélik, addig a hatóságok a 1,5 milliárdos hídpénzt...

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsonynak oviban a helye Fotó: Facebook

Amíg a budapestiek anyáznak a dugókban, vagy kerülgetik az ellátatlan hajléktalanokat, emberi ürülékeket az utcán, esetleg vadásszák a leszerelt kukákat, a szintén nem létező új P+R-parkolókat, addig Karácsony Gergely kincskeresőset játszik saját könyvével kampányolva. Miután a „csődpolgármester” 4,5 évig nem csinált semmit, ezernyi dolga és munkája lenne, hogy legalább a kampány időszakában láthassák egyszer a budapestiek, milyen az, amikor felelős döntést hoz, megold egy problémát azok közül például amelyeket ő és a baloldali városvezetés okozott a lakosságnak. „Csődpolgármester úr”, valóban az most a legfontosabb, hogy elrejtsen tíz könyvet?

Szentkirályi Alexandrától járműves színezőt kapott ajándékba Karácsony Gergely Fotó: Facebook

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergelynek hagynia kellene a „felnőtteket dolgozni”.

Főpolgármester úr, ha ennyire szeret munkaidőben játszani, kincskeresőzni, akkor azt javaslom, hogy ideje visszamenni az óvodába dömperezni, Budapesten pedig kéne hagyni a felnőtteket dolgozni. Éppen elég teendő lenne ebben a városban

– üzente a „csődpolgármesternek” a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje.

A rengeteg teendő egyike lehetne például, hogy kideríti, mi történhetett a vélhetően túlárazott Lánchíd-beruházás kapcsán, amikor is lába kelt csaknem 1,5 milliárd forintnyi közpénznek egy számlagyáron keresztül. Mert megvan annak a diszkrét bája, ahogyan kincskeresőzik a fővárost játszótérnek tekintő Karácsony, miközben a Budapestet valóban irányító Gyurcsány-emberek nála sokkal nagyobban játszanak, és 4,5 év alatt –Karácsonnyal a kirakatban–, csődbe vitték a várost...

Ezen sem lepődünk meg: a „csődpolgármester” közpénzt fizetett a könyvét kiadó cégnek...

Tényleg szimbolikus a könyvborító kép, csak nem úgy... Karácsony Gergely ciklusának legnagyobb korrupciógyanús beruházásával, a Lánchíddal a háttérben Fotó: Liberty Press

Itt a meglepi, azaz nézzük is meg, milyen könyvet találhatnak azok a lelkes budapestiek, akik a magát macskamentához hasonlító „csődpolgármester” játékában részt vesznek. A kampányra időzített kötetet a Liberty Press Kft. adta ki. Ennek a cégnek korábban csaknem 5,8 millió forintot fizetett ki a Fővárosi Önkormányzat egyik cége, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. egy tanulmányért. Az egybeesés azért is érdekes, mert ez a kiadó működteti a régi baloldali bizalmi ember, Lakner Zoltán által alapított Jelen című hetilapot. Az egykori politikai elemző már 2010 előtt elkötelezte magát Bajnai Gordon volt miniszterelnök mellett, aki Karácsony Gergellyel is kiváló kapcsolatokat ápol. A főpolgármester macskamentás könyvét tehát az a vállalkozás adta ki, amelynek előzőleg az önkormányzat egyik cége csaknem hatmillió forint közpénzt fizetett ki. A Liberty Press Kiadónak egyik tulajdonosa egyébként az a Tóth Ákos, aki a Pikó András-féle Józsefvárosi Újság főszerkesztője volt. Ebben az időszakban történt, hogy egy fideszes kerületi képviselővel készült interjút úgy jelentettek meg, hogy Pikó szempontjait figyelembe véve ellátták zárójelbe tett kommentárokkal.

Tehát amíg a Liberty Press kiadványát, azaz Karácsony „Falak helyett hidak” című kampánykönyvét keresik a „lázba jött” budapestiek, addig a hatóság a 1,5 milliárdos hídpénzt...