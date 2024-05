A csodás sarki fény után is bőven lesz látványosság az égen a következő napokban

Bár a hónap égi jelensége, a Napkitörésnek köszönhető sarki fény véget ért, a következő napokban sem maradunk látványosságok nélkül. A hobbi csillagászok számára ez különösen jó hír, de azoknak is érdemes lesz feltekintenie az égre, akik csak egyszerűen valami szépet szeretnének látni!

A látványosság nemcsak távcsővel, szabad szemmel is megfigyelhető lesz (Képünk illusztráció – Fotó: Pexels)

Már vasárnap este is érdemes felnézni az égre!

Május 12-én,vasárnap a Holdat az Ikrekben láthatjuk majd. A 25 százalékos égitest 21 óra 35 perckor 2,9 fokos együttállásban lesz az Ikrek csillagkép bétájával, a Polluxszal, miközben 26 ívpercre közelíti az Üpszilon Geminorumot. Bár a tudományos magyarázat nem jelzi, de ez egy egészen különleges égi jelenséget jelent majd az égen, amit nem csak megnézni, de lefotózni is érdemes!

Különleges együttállásban lesz a Hold

A hét csodaszép zárása után a jövő hét is bővelkedik majd szemet gyönyörködtető együttállásokban, kezdve a május 13-ai, hétfői holdsarló – Jászol együttesét. A Hold, mely úgy tűnik, májusban több érdekességet is tartogat számunkra, 22 óra 25 perckor 34 százalékos megvilágítottságú sarlójával 4 fokra közelíti majd meg a Jászolt, a tavaszi esték szépséges, szabad szemmel is jól látható nyílthalmazát. Az együttállás viszonylag kényelmes, 30 fokos horizont feletti magasságban következik majd be és nem csupán kézi távcsővel, hanem fényképezőgéppel és szabad szemmel is meglehetősen közelinek tűnik majd.

A hónap végén is lesz részünk égi csodában!

Mi sem bizonyítja jobban, hogy milyen sok meglepetést tartogat számunkra az idei május, mint az, hogy hamarosan egy minden eddiginél szebb jelenséget figyelhetünk meg. Május 23-án csütörtökön ugyanis két olyan égi esemény is vár ránk, amelyek akár önmagukban is kiérdemelnék a hónap jelensége címet. 10 óra 18 perckor a nappali égbolton a -3,9 magnitúdós Vénuszt és a -2,0 magnitúdós Jupitert figyelhetjük meg, ahogyan 12,4 ívpercre közelítik meg egymást. A párost – Naphoz való közelsége miatt –, fokozott óvatossággal és megfelelő eszközökkel ajánlott megnézni!

Ezek után, még azon az éjjelen a Hold az Antares társaságában kel a navigációs szürkület végén. 22 órakor 6 fokos horizont feletti magasságban a páros majdnem 3,5 fokra jár majd egymástól, a Hold pedig folyamatosan közelíteni fogja a Skorpió vörös alfáját, vagyis az Antarest. Érdemes már most felkészülni, nehogy lemaradjunk róla!