Mielőtt bármilyen állatot tartanál, ezekkel nem árt ha tisztában vagy!

Az kevés, ha csak enni adunk egy állatnak

Május 6-a a felelős állattartás napja Magyarországon. A jeles napot az 1990-ben alapított Rex Kutyaotthon Alapítvány kezdeményezésére tartjuk minden évben ilyenkor. Ennek a napnak a célkitűzése, hogy minden év május 6-án felhívja az emberek figyelmét a felelős állattartás fontosságára, a felelős állattartás hét aranyszabályának betartására. A felelős állattartás napját egyébként először 2017-ben, a káposztásmegyeri Farkas-erdő melletti Rex Állatszigeten ünnepelték meg. A felelős állattartás hét aranyszabálya a Wikipédia szerint a következő:

Szeretet (szeretetteljes törődés, gondoskodásunk kifejezése nap mint nap) Táplálás (az igényeknek megfelelő eledel és friss ivóvíz biztosítása) Ápolás (a kültakaró, a karmok és a fogazat rendszeres karbantartása) Pihenés (gondoskodás az időjárás viszontagságaitól védett pihenőhelyről) Egészség (rendszeres védőoltás, parazitamentesítés, állatorvosi ellátás) Mozgás (rendszeres mozgáslehetőség, séták és játék biztosítása) Családtervezés (a nem kívánt szaporulat megelőzése ivartalanítás révén)



A felelős állattartás nem merül ki abban, hogy megetetjük az állatainkat. Fotó: evgenii mitroshin

Május 6. a Magyar Sport Napja is

1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Athletikai Club a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Ennek emlékére a kormány 2000. május 2-án hozott határozata alapján május 6-án tartjuk a Magyar Sport Napját. Ezen a napon jellemzően számos sportolási lehetőséget, egyesületet, klubot ismerhetnek meg az érdeklődők.

Folytatódnak az érettségi vizsgák

Május 6-án, hétfőn magyar nyelv és irodalomból középszinten 73.472, emelt szinten pedig 2066 tanuló ad számot a tudásáról. Kedden matematikából középszinten 69 047-en, emelt szinten 6616-an érettségiznek majd, szerdán pedig jön a történelem érettségi, ami után a nyelvi vizsgák következnek.

168 éve született Freud

Sigmund Freud osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atyja 1856-ban május 6-án látta meg a napvilágot Freibergben (ma Pøíbor). A pszichoanalízis egyébként nem más, mint az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk, gondolatok és emlékek felszínre hozására irányuló módszere.

Az első bélyeg sem sokkal öregebb

A világ első bélyegét Nagy-Britanniában adták ki, méghozzá 1840. május 6-án. A bélyegen Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypennys és kétpennyst volt látható. Eddig a napig a postaköltségeket a levél átvevője fizette, az értékbélyeg felragasztásával. Frederick Heath állította elő a bélyegeket mélynyomású metszetben és Benjamin Cheverton javasolta, hogy Viktória királynő képével lássák el a bélyegeket, mivel egy portré meghamisítását könnyebb felismerni.

A Hindenburg-katasztrófa is ezen a napon történt

35 ember halálát okozva, tisztázatlan körülmények között kigyulladt és megsemmisült a Hindenburg léghajó 1937. május 6-án. Az LZ 129 Hindenburg egy német Zeppelin-léghajó volt. Testvérhajójával, a Graf Zeppelin II-vel a legnagyobb, ember alkotta szerkezet volt, amely a levegőbe emelkedett. Interkontinentális, a Harmadik Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok közötti utakra tervezték. Nevét Paul von Hindenburg német tábornok, köztársasági elnök után kapta. A katasztrófa véget vetett a nagyméretű léghajók korának.

Ma is használnak még léghajókat, de közel sem akkorát, mint a Hindenburg volt. Illusztráció: Nemzeti Sport

A helikopter magyar feltalálója is köthető ehhez a naphoz

Kármán Tódor amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atyja, a PKZ helikopter feltalálója 61 évvel ezelőtt május 6-án hunyt el. Tódor munkatársaival, Petróczy Istvánnal és Zurovetz Vilmosan közösen dolgozott a megfigyelésre alkalmas, egyhelyben lebegő helikopter kifejlesztésén, ezért az, a három feltaláló vezetéknevének kezdőbetűje alapján PKZ-helikopter néven vált ismertté. Tevékenységét életében is több kitüntetéssel jutalmazták, halála után a Holdon és a Marson krátert neveztek el róla.

Egy másik híres magyarnak is fontos nap a mai

Kemény Dénes, korábbi vízilabda szövetségi kapitány Amerikában bekerült a vizes sportok panteonjába, pontosabban az Úszó Hírességek Csarnokának tagjává avatták. A magyar válogatottat tizenöt éven keresztül, 1997 és 2012 között vezette, ezen idő alatt 3 olimpiát nyertek meg.

Szeles, felhős nap elé nézünk

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn napos, de gomolyfelhős időre van kilátás, szerencsére azonban csak elszórtan fordul elő majd zápor. Az északnyugati szél viszont megerősödik majd. 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

Több kerületben is forgalomkorlátozásra kell ma számítani

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén: delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2024. május 5. és május 7. között Budapest V. kerületében. Egészen pontosan tilos megállni május 5-én 14 órától 2024. május 7-én 19 óráig az V. kerületben a Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban.

Emellett labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 6-án a XIX. kerületben is: tilos lesz megállni 6-án 16 órától 23 óráig a Temető köz teljes szélességében. Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a II. és az V. kerületben is. Tilos lesz megállni május 6-án 6 órától 11 óráig a Ganz utca páros oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, május 6-án 10 órától 15 óráig pedig a Szalay utca páros számozású oldalán a Vajkay utca és a Falk Miksa utca között. Végül pedig egy rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 6-án és május 7-én az V. kerület egy másik részén is. 6-án 0 órától május 7-én 24 óráig tilos lesz megállni a Vigadó tér 2. szám előtt a Duna felőli oldalon.

Zajlik a Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivál

2024. május 5. és június 30. között másodszor rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivált a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. Az orgonazene kiváló nemzetközi képviselői adnak koncertet a csodálatos történelmi templomtérben. A fesztivál valamennyi koncertje ingyen látogatható. További részletek az eseménnyel kapcsolatban itt olvasható.