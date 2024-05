„Nagyon szeretünk anya és várunk haza! ”– Lapunkon keresztül üzent eltűnt édesanyjának István

Kétségbeesve keresi családja a 47 éves Kovácsné Kovács Anikót. A háromgyerekes édesanya közel 1 hónapja, április 9-én, kedden hagyta el békéscsabai otthonát. Azóta semmit sem tudnak róla, életjelet nem adott magáról. Pár nappal az eltűnése után legidősebb fia bérelt szegedi lakásában bukkantak rá a nő néhány holmijára, amiből arra következtettek, hogy Anikó ott tartózkodott. A család mindent megtesz, hogy Anikó előkerüljön, még 1 millió forintos nyomravezetői díjat is felajánlottak annak, aki információval szolgál az asszony hollétéről.

Anikó Szegedről tűnt el Fotó: police.hu

Talán nincs is rosszabb érzés egy család számára, amikor egy édesanya eltűnik. A magyar rendőrség most a 47 éves Anikó után nyomoz. Az eltűnt gyulai anyuka telefonját és iratait sem vitte magával.

Szerda este írt a húgom, hogy anya nem ment haza. Mi Pesten voltunk a feleségemmel ekkor, Nagyon aggódott érte, ugyanis édesanyánknak erős hangulatingadozásai vannak

– mesélte lapunknak Anikó legidősebb fia, István.

Ahogy azt Anikó fiától megtudtuk, a nőnek mentális problémái vannak. Pár évvel ezelőtt öngyilkosságot kísérelt meg, leugrott egy hídról. Szerencsére túlélte, azóta nagyon odafigyelnek a mentális egészségére.

„Elkezdtem hívogatni a kórházakat és a pszichiátriai intézeteket, hogy esetleg nem került-e oda, de sehol sem tudtak róla semmit. Amikor még csütörtökön sem került elő, úgy éreztem, hogy haza kell mennem. Úgyhogy el is mentem a bérelt lakásomba Szegedre. Ide anya is gyakran járt, neki is volt kulcsa. A lakásban megtaláltam a gyógyszereit és még pár dolgot, amivel elindult otthonról, illetve a kulcsa a postaládába volt bedobva. Ebből gondolom, hogy ő önszántából jött ide, lehet, hogy valakivel találkozni akart Szegeden” – részletezte.

Istvánnak már többször eszébe jutott, hogy édesanyja bűncselekmény áldozata lett: fogva tartják vagy esetleg bántották. Elmondása szerint ugyanis nem tartja elképzelhetetlennek, hogy Anikónak vannak rosszakarói.

Sokat gondolok arra, hogy bűncselekmény áldozatává válhatott. Pontosan emiatt itt Szegeden végigjártam az alvilágot, mert tudom, hogy anyukámat könnyen lehet manipulálni. Rengeteg helyen kerestem már...

– folytatta.

A család már napok óta aludni sem tud, folyton azon jár az eszük, hogy mégis hová tűnhetett Anikó. Fia lapunkon keresztül üzent szeretett édesanyjának:

Nagyon szeretünk anya és várunk haza! Szörnyű volt, hogy anyák napján sem tudtalak felköszönteni. Bárhol is vagy, adj valamilyen életjelet magadról! Nagyon aggódunk érted.

– mondta.