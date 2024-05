Megállíthatatlan: a MOL Campusnál is nagyobb aszteroidák közelednek a Föld felé

Egy napon két gigantikus méretű aszteroida is közeledik a Föld felé? Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának jelentése szerint május 23-án, azaz most csütörtökön egy 183 méteres, illetve egy 235 méteres aszteroida is elhalad majd a kék bolygó mellett. Mindkét objektum mellett eltörpül a nemrég átadott, ránézésre is hatalmas, lépcsőt mászva pedig kifejezetten óriási, 143 méter magas MOL Campus.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A NASA adatai szerint a „kisebbik”, a 2024 HP azonosítójú 5,92, míg a 2024 JZ6 azonosítóval ellátott aszteroida 5,59 millió kilométeres távolságban süvít el a Föld mellett. Mindez soknak tűnhet, ám a világűrben egészen más értelmet nyernek a méretek, mint a Földön. A Nap és a Föld 150 millió kilométeres távolsága jól érzékeltetheti, hogy a közel 6 millió kilométerre elhaladó aszteroidák nincsenek is annyira távol!