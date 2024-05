Mától bárki beleshet a kulisszák mögé az állatkertben

Éjszakai sétákat szerveznek az állatkertben

Különleges kulisszák mögötti élményekkel várja az érdeklődőket a budapesti állatkert a kéthetente megtartott exkluzív esti sétáin, melyek szezonja május 16-án indul. Ettől kezdve egészen szeptember végéig havonta két alkalommal tartanak ilyen esti programot, elsősorban azok számára, akik szeretnének betekintést nyerni az állatkert színfalak mögötti világába, illetve az állatgondozók érdekes munkájába. Az esti séták a kert rendes nyitvatartási ideje után indulnak, rendszerint 18:30 órakor. A résztvevőket kisebb létszámú csoportokban kalauzolják el a kulisszák mögötti világba. További részletek a sétákról itt olvashatók.

Létrehozták az első működő lézersugarat

64 évvel ezelőtt, május 16-án Theodore Maiman „lőtte” ki az első sugarat a Hughes Research Laboratoriumban Kaliforniában. A lézersugár alapjait Einstein vetette papírra 1917-ben. A lézernyaláb egyébként nem más, mint egy keskeny és nagyon kis széttartású nyaláb.

A fény világnapját is ma tartjuk

A fény nemzetközi éve az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére az UNESCO és az ENSZ támogatásával megrendezett nemzetközi eseménysorozat volt 2015-ben. A fény nemzetközi éve nyomán az UNESCO Általános Konferenciája 39. ülésszakán született döntés értelmében 2018-tól május 16-án ünneplik világszerte a fény nemzetközi napját. Ennek célja, hogy a fényhez kapcsolódó tudományterületeket és a fényalapú technológiákat állítsa az érdeklődés középpontjába.

Megrendezték az első Oscar-díj-átadót

Ugyancsak május 16-án tartották az első, hivatalos nevén Academy Award-díj-átadót, méghozzá 95 éve Hollywoodban. Később is legtöbbször Hollywoodban, de alkalmanként Los Angelesben és New Yorkban is rendezték az eseményt. Az Oscar-díj az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díja, amelyet a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) ad ki több kategóriában. A díjakat látványos gála keretében minden év februárjában (általában a hónap utolsó vasárnapján) adják át. A számos kategória jelöltjei az előző évben bemutatott filmek alkotói közül kerülnek ki, az Akadémia állítja fel a jelöltek listáját.

Ma van a rajzolás világnapja is

A rajzolás ünnepe évről évre népszerűbb program szerte a világon. A világnap célja a színes kikapcsolódás, a kreativitás fejlesztése és a rajzolás mint művészet és mint hobbi megszerettetése az emberekkel, gyerekekkel.

113 éve született a leghíresebb magyar bűvész

Gács Rezső, a Rodolfóként híressé vált magyar bűvész, érdemes és kiváló művész 1911. május 16-án született Budapesten. Bűvészkedésre egy kínai gyöngyárus inspirálta, aki megtanított neki egy bűvészmutatványt a dunai kavicsokkal. Ódry Zuárd karolta fel és tanította az 1920-as évek második felében. Gyakori közös bemutatkozásaik után első önálló fellépését is mestere menedzselte 1929 tavaszán, s ettől fogva Pest és Buda számtalan egylete, klubja, szakmai és baráti köre hívta fellépni az ifjú mágust. Ekkor kapta a Rodolfo Grosso művésznevét mesterétől.

Ma van a lelkielsősegély-szolgálatok világnapja is

1997-ben május 16-át a lelkielsősegély-szolgálatok világnapjává nyilvánította a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége. Ezen a napon szeretnék felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus- és krízisoldó hatású.

Tárlatvezetést tartanak ma a Semmelweis Egyetemen

Május 16-án, 17 órától tárlatvezetéssel várja a látogatókat a C80 – A rák esztétikája? című kiállítás a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet I. emeleti aulájában. A daganatos betegségek gyakoriságuknál fogva a társadalom egészét érintik, beszélni azonban nehéz róluk, a témát félelmek és tévhitek dominálják, melyeken a szakmai edukációs programok csupán korlátozottan képesek segíteni. A vizuális művészet azonban talán egy olyan nyelven képes szólni erről a betegségcsoportról, amely szélesebb rétegekhez is elér. A cél ezért olyan új műtárgyak létrehozása volt, melyek a rákbetegség különböző aspektusaira reflektálnak. Ezekből a műtárgyakból jött létre a C80 – A rák esztétikája? című kiállítás, amelyről további információkat itt lehet olvasni.

Esős, felhős, napos időnk lesz ma

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön napos, gomolyfelhős időre van kilátás, és főleg az ország délnyugati felén fordul elő zápor, zivatar. Erős marad a DK-i szél. 20-25 fok várható délután.