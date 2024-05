Magyar Péter egyértelműen a háború és erőszak pártján

Miközben Magyar Péter – ígéretei ellenére – továbbra sem számolt be arról, pontosan kik és milyen összegekkel finanszírozzák rendezvényeit és politikai építkezését, az elmúlt három hónapban több esetben is kiderült, hogy a Soros-hálózat segíti építkezését. Dollármédiumok kezdték meg az építését, Molnár Áron „NoÁr” is feltűnt a támogatói között, és közvetett kapcsolatokra derült fény Bajnai Gordon környezetével. Mindez azért fontos, mert korábban Bajnai építkezését is támogatta Soros, majd a 2022-es választás előtt külföldről finanszírozták Márki-Zay Péteréket, illetve Bajnai DatAdat nevű vállalkozását, amely a baloldal kampányát szervezte.