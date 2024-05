Májusban visszarepülhetünk Budapesten a múltba: retro járművek várják az utazás szerelmeseit – Galéria!

Újra visszatérnek a főváros utcáira a XX. századot idéző közlekedési járművek májusban. Az elképesztően látványos nosztalgiajáratok ráadásul nemcsak a közlekedésrajongóknak, hanem a családoknak, a hazai és külföldi turistáknak is sok boldog pillanatot szereznek majd.

Az N2-es villamos a világ egyik legszebb villamosvonalán halad végig (Fotó: BKK.hu)

Filmekből is ismerősek lehetnek

A különböző útikönyvekben, turisztikai cikkekben, szuveníreken keresztül valószínűleg már te is találkoztál azokkal a jellegzetes régi járművekkel, melyeket több nemzetközi filmben is láthattál és amelyekre most alkalmad nyílik felülni.

A májusi látványosság része a hétvégente közlekedő N2-es nosztalgiavillamos a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között jár majd, mely vonalat nem mellesleg a világ egyik legszebb villamosvonalának választottak korábban. Május 12-én vasárnap a havonta csupán egy alkalommal közlekedő N18-as járaton találkozhatsz az egyirányú szerelvényekkel. Május 26-án szombaton Hűvösvölgybe indul majd nosztalgiavillamos a Széll Kálmán térről az N56-os vonalon, kapcsolódva a népszerű Gyermekvasúthoz.

Nosztalgia-autóbuszjárat, Cabrio Ikarus ...

A villamosok mellett a gumikerekű járművek, így például a buszok és a trolibuszok is szerepet kapnak a nosztalgiaszezonban. Május 11-én szombaton a Margit hídon és az Erzsébet hídon át, körjáratként közlekedik az N109-es nosztalgia-autóbuszjárat, jó idő esetén nyitott Cabrio Ikarussal. Május 18-án szombaton a Károly körút (Astoria M) és a Csáktornya park között különleges trolibusszal utazhatsz az N74-es járaton.

Ilyen és ehhez hasonló ötletekkel a BKK már csaknem másfél évtizede, 2009 óta kedveskedik az utasoknak. A nosztalgiaközlekedés több mint egyszerű közlekedési szolgáltatás: időutazás, amely egyszersmind szerethetővé és élménnyé teszi a közösségi közlekedést.

A kalauzok és a sofőrök is korabeli ruhát viselnek

A járművek vezetői és a kalauzok olyan válogatott személyzet tagjai, akik a munkájuk elvégzése mellett lelkesen és kedvesen beszélgetnek az utasokkal, valamint akár mesélnek is a régi járművekről. Az érdeklődő utasok jegyeit felszálláskor a kalauz lyukasztja majd ki, illetve a digitálisan megvásárolt felnőtt nosztalgiajegyeket is a kalauz érvényesíti. A végállomáson akár csengethetsz is a villamosok csengőjével.

Az alábbi lapozható galériánkban a fent említett járműveket nézheted meg, melyekkel májusban te is utazhatsz: