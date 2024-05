"Idős nőket tart fogva, csicskáztat" - rejtélyes férfi tartja rettegésben az újbudaiakat

Újbuda polgármesterét szólítja meg az a „nyílt levél”, amit plakát formájában, egy fára rajzszögezett fel egy aggódó lokálpatrióta a kerületben – szúrta ki az egyik fővárosi érdekességeket megörökítő Facebook csoport. Rögtön a megszólítás után a kiáltvány megfogalmazója kifejezi, hogy (nála) bizony betelt a pohár: „ELÉG VOLT!” - írja csupa nagybetűvel a szerző, aki aztán a baljós felvezetés után eloszlatja a balladai homályt és megtudjuk a kellemetlen igazságot...

Rendhagyó plakát tűnt fel Újbudán Fotó: Facebook

a kerületben egy bűnöző, strici, rabszolgatartó ólálkodik.

Majd egy kép következik, amin egy piros színű, kisautó látható – de ennek majd a későbbiekben lesz jelentősége. Rögtön a szöveg elején ugyanis egy videót ajánl az olvasó figyelmébe a szerző, amihez egy linket is mellékel.

A (nem túl jó minőségű) videón a plakát szövegezése szerint egy 60 év feletti férfi látható egy autóban, ami nem azonos a fentebb bemutatott piros kocsival, így annak szerepe még tisztázatlan. Azt viszont megtudjuk a szerzőtől, hogy az idős férfi szerinte abból él, hogy

a környéken idős nőket tart fogva, őket csicskáztatja és koldultatja, valamint prostitúcióra kényszeríti őket. Hozzáteszi még, hogy ez utóbbi cselekményre a környező zöldövezet cserjéi biztosítják a helyszínt.

A folytatásban lehull a lepel a plakáton korábban bemutatott piros autóról is, merthogy abban ülve szokott újságot olvasni a kerítéssel megvádolt idős férfi Kelenföldön és Őrmezőn, illetve ezt teszi még a Bikás park metrómegálló környékén található köztéri padokon is. Itt zárójelben jegyzi meg a plakát kihelyezője, hogy ugyanott, ahol a többi drogos és alkoholista is ülni szokott.

Arra nem tér ki a szerző, hogy maga a nők futtatásával megvádolt idős férfi is valamely tudatmódosító rabja lenne, vagy arra, hogy a padokon üldögélő „többi drogos és alkoholista” is kerítés bűncselekményének elkövetésében venne részt…

A felhívás végére fény derül a célra, ami nem más, mint hogy az eddig közzétett információk és a személyleírás alapján börtönbe kerüljön a személyleírás szerint "agresszív róka tekintetű" férfi. De egy felhívást is közzétettek:

aki megfelelő bizonyítékot tud szolgáltatni, ami alapján börtönbe juthat a korosodó strici, annak nem kevesebb, mint 100 ezer forint üti a markát!

Ehhez nem kell mást tenni, mint az említett bizonyítékot elküldeni a [email protected] címre – olvasható a kiáltvány végén.