Mutatjuk, milyen időre kell számítani május első hétvégéjén

Pénteken még erősen felhős, borult lesz az ég és többfelé, többször kell esőre számítani, akár zivatar is kialakulhat. Szombaton és vasárnap azonban már sok lesz a napsütés, olykor élénk széllel és 22-27 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletekkel - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Fotó: Shutterstock

Pénteken még erősen felhős vagy borult lesz az ég, szakadozások, vékonyodások elsősorban északkeleten fordulhatnak elő. Továbbra is főként az ország délnyugati felében kell számítani ismétlődő esőre, záporesőre, néhol zivatar is lehet. Északkeleten, keleten a legkisebb a csapadék esélye, más helyeken, illetve a tartósabban csapadékos délnyugati részeken akár nagyobb területen hullhat kiadós mennyiség. A csapadékhajlam a nap második felében fokozatosan csökken. Általában a keleties, a Nyugat-Dunántúlon az északi szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések, de zivatarok környezetében is lehet szélerősödés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15-27 fok között alakul, a csapadékosabb délnyugaton mérhetők majd az alacsonyabb, északkeleten a magasabb értékeket.

Szombaton általában sok napsütésre lehet számítani gomoly- és fátyolfelhőkkel, de helyenként előfordulhat zápor, egy-egy zivatar is. Főleg az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül az északi, északkeleti szél. Hajnalban 7-14, délután 22-27 fok várható.

Vasárnap általában sok napsütésre van kilátás gomoly- illetve fátyolfelhőkkel, szórványosan kialakulhat záporeső, zivatar. Helyenként megélénkül a déli, délnyugati szél. A minimum-hőmérséklet 6-14, a csúcsérték 21-27 fok között valószínű.