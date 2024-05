Hogyan maradhatott érintetlen Budapest szívében egy zöld sziget, a Sas-hegy - Galéria

Buda mindig is híres volt a hegyes-dombos területeiről, a szebbnél-szebb zöld felületeiről, melyek között nem csak lakónegyedek, de kedvelt turista és természetjáró helyek is szép számmal vannak. A sok természeti csoda közül is kiemelkedik a Sas-hegy. A terület egy 266 méteres magaslat, ami Budapest XI. és XII. kerületének határán, a Széchenyi-hegytől keletre, a Gellért-hegytől délnyugatra, a Sasadnak nevezett városrész peremén található.

A tájegységet páratlan értékű növény- és állatvilág miatt már 1958-ban természetvédelmi területté nyilvánították. Oly annyira szigorúan vették a hely védelmét, hogy a területre tudósok, kutatók léphettek csak be, de az 1970-es évek elején változás történt. A kirándulók, természetbarátok 1974. április 20-tól látogathatták a továbbra is elkerített területet. Később a Sas-hegyet csak vezetővel lehetett megtekinteni, de csak hétvégente. A szabályokra napjainkra enyhültek, ám a hely jelentőségét jól mutatja, hogy ma sem lehet csak úgy szabadon bóklászni benne. A Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület jelenleg is kizárólag szakvezetéssel látogatható a hét mindössze öt napján. Hétfő és kedd szünnapok, míg a hétköznapokon csak csoportok részére tart nyitva, emellett a hétvégi egyéni látogatáshoz is előre be kell jelentkezni.