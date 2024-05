Erre a halhatatlan magyar színészlegendára emlékezünk ma

Ezen a napon Haumann Péterre emlékezünk

Haumann Péter, Kossuth-díjas színész, rendező 2022. május 28-án hunyt el. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja pályafutását 1963-ban a debreceni Csokonai Színháznál kezdte, majd tagja volt a pécsi Nemzeti Színháznak, a 25. Színháznak, a József Attila és a Madách Színháznak, 1988-tól pedig a Nemzeti Színháznál dolgozott. Íme néhány szerep, amikben látható: Indul a bakterház, Hupikék törpikék (Hókuszpók), Macskafogó (Safranek) , Pesti háztetők, Régi idők mozija, Egészséges erotika, Szürkület, Charlie nénje, Keménykalap és krumpliorr.

Ma lenne 83 éves Haumann Péter. Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

114 éve halt meg Mikszáth Kálmán

Mikszáth Kálmán, író, 1910. május 28-án hunyt el. A hagyományos anekdotisztikus ábrázolás, az élőbeszédhez közelítő eleven stílus legnagyobb mestere volt. Regényeiben híven ábrázolta a nemesi középosztály pusztulását, a dzsentrik világát. Kiemelkedő művei: A Noszty fiú esete Tóth Marival; Különös házasság; Sipsirica; Akli Miklós; A fekete város; Beszterce ostroma; Szent Péter esernyője.

Hidrogént talált a NASA a Marson

A NASA űrszondája nagy mennyiségű hidrogént talált a vörös bolygón, méghozzá 2002-ben, vagyis 22 évvel ezelőtt a mai napon. Ez azért fontos felfedezés, mert a hidrogén jelenléte arra utal, hogy legfeljebb egy méternyire a bolygó felszíne alatt jégrétegek, vagyis víz van. A tudósok által becsült marsi vízmennyiség kétszerese lehet a Michigan tó vizének, azaz összesen kb. 9800 km3.

Ma boltot nyit egy új üzletlánc Magyarországon

Május 28-án, kedden 10 órakor nyitja meg kapuit a vásárlók előtt a Primark a budapesti Aréna Mallban. A több mint 3100 négyzetméteres üzletben női, férfi és gyermekruhákat, valamint lakberendezési cikkeket, szépségápolási termékeket és kiegészítőket forgalmaznak majd.

Meleg, párás idő lesz

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint sok napsütésre van kilátás kedden is, délután azonban gomolyfelhő-képződéssel kell számolni az ország nagy területén, így Budapesten is. Elszórtan kialakulhat helyi zápor, zivatar is, emellett 26-27 fok köré melegszik a levegő.

Itt lesznek lezárások kedden a fővárosban. Fotó: Máté Krisztián

Filmforgatás és egy delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz több kerületben is

A rendőrség tájékoztatása szerint tilos lesz megállni a május 28-án 24 óráig Budapesten a XIV. kerületben a Városligetben, a Műjégpálya előtti területen, parkolóban egy filmforgatás miatt. Emellett egy delegáció miatt tilos ma este 17:30-ig megállni az V. kerületben az Apáczai Csere János utcában a Wekerle Sándor utca és a Vigadó utca közötti szakaszon nyolc gépkocsi részére fenntartott helyen;

május 28-án 6 órától 10 óráig szintén az V. kerületben a Nádor utca 31. szám előtt nyolc gépkocsi részére fenntartott helyen;

7 órától 11 óráig a VI. kerületben a Nagymező utca 46–48. számok előtt nyolc gépkocsi részére fenntartott helyen;

8 órától 12 óráig a VIII. kerületben a Kisfaludy utca 32. szám előtt nyolc gépkocsi részére fenntartott helyen;

8 órától 13 óra 30 percig a VII. kerületben az Alsó erdősor páros számozású oldalán a 6. számtól a Rákóczi út irányába nyolc gépkocsi részére fenntartott helyen;

11 órától 15 óra 30 percig pedig az I. kerületben a Roham utcában az Attila úttól a Krisztina körút felé nyolc gépkocsi részére fenntartott helyen.

Kiállítás nyílik ma a fogaskerekűről

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény közös, Fogaskerekű 150 c. kiállításának megnyitójára május 28. (kedden) 18.00 órakor kerül sor a Zugligeti út 64. szám alatt (1121 Budapest). A kiállításon a látogatók megismerkedhetnek az idén 150 éves svábhegyi fogaskerekű vasút történetével a kezdetektől napjainkig, valamint archív képek és eredeti műtárgyak segítségével kerülhetnek közelebbi kapcsolatba ezzel a különleges közlekedési eszközzel. Emellett egy különleges installáció is készül, amely a fogas útvonalának állomásait jeleníti meg izgalmas térbeli vizuális formában. A kiállítás május 29-től nyitvatartási időben (szerdától vasárnapig, 10-18 óra között) látogatható majd díjmentesen.

Koncertszínház lesz ma a Margitsziget Szabadtéri Színpadon

Egyedülálló koncertszínházi élményt kínál a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon május 28-án debütáló Szabadakarat c. előadása, amely teljesen újszerű módon mesél a reformkor egyik legnagyobb alakjáról, Petőfi Sándorról, valamint a költő és Szendrey Júlia szenvedélyes kapcsolatáról. A három idősíkon és helyszínen játszódó történet a modern kor látványvilágának, zenei és táncos elemek sokaságának segítségével bontakozik ki a közönség előtt, akik szeme láttára egy soha eddig nem látott vagy hallott perspektíva elevenedik meg a szabadság, a szerelem és a haza eszméinek tengelyén. Az előadásról további információk itt olvashatók.