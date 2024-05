„Éljen Ukrajna!” – skandálta Fico merénylője

Nincsenek szavak: öt lövés érte Robert Fico szlovák miniszterelnököt szerda délután. A kormányfőt mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol több órás műtéti sorozat nyomán sikerült stabilizálni az állapotát. Az elkövetőt, egy ultraliberális írót még a helyszínen elfogták. A férfi kamerák előtt úgy fogalmazott, azért akart végezni Ficóval, mert nem ért egyet a kormánya politikájával.

Juraj Cintula elmondása szerint azért követte el a merényletet, mert nem ért egyet Fico politikájával. Lehetséges, hogy az ukrán háború lehetett az indíték? (Fotó: AFP)

A 71 éves Juraj Cintuláról most újabb információk jelentek meg a szlovák sajtóban. A parameter.sk szemlézte az egyik ilyet, amiben arról írnak, hogy a merénylő már legalább egy korábbi kihelyezett kormányülés helyszínén is jelen volt. Az április 24-ei kihelyezett kormányülésen tüntetők fogadták a kormánytagokat.

A TVNoviny szerint ezen a demonstráción Cintula is részt vett, és többek közt azt skandálta, hogy „éljen Ukrajna!”. Már korábban is napvilágot láttak olyan híresztelések, amelyekben arra utaltak, hogy Robert Ficót azért akarták kivégezni, mert – Orbán Viktorhoz hasonlóan – nem támogatja a háborút, ő maga is a békét szorgalmazza, írja cikkében a Ripost.

A merénylet után egyébként a magyar kormányfő üzent szlovák kollégájának: