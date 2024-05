Elfogytak a szavak: egy hónapja még az év tanulójának járó elismerést vehette át a verőcei hajóbaleset egyik tizenéves eltűntje

Ahogy arról lapunk több ízben is beszámolt már, szombat éjjel szörnyű tragédia rázta meg az országot, miután Verőcénél halálos hajóbaleset történt.

Szinte semmi sem maradt a szállodai hajóval ütköző motorcsónakból – Fotó: Lakatos Péter

Az tragédia során két ember meghalt, egy férfi súlyos sérülésekkel kórházban van, öt embert pedig ezekben a percekben is keresnek. Az eltűnt személyekkel már korábban is foglalkoztunk, a kutatás segítsége érdekében a rendőrség a fotóikat is megosztotta.

Most pedig arról ír a Ripost, hogy az 5 eltűnt közül ketten még nagyon fiatalok: Daniella és Márton is csak 19 évesek. A lap úgy tudja, hogy a dévaványai Márton egy erdészeti szakközépiskola tanulója, tanulmányai során pedig kimagasló teljesítményt nyújtott. Olyannyira, hogy nem sokkal a tragikus baleset előtt hatalmas elismerést kapott az intézményétől: április utolsó hetében megkapta az iskola legkiválóbb tanulójának járó díjat.

Márton nemrég még hatalmas elismerésben részesült – Fotó: Török János / Délmagyarország

Mártonnak már a nagypapája is vadászként dolgozott, így neki az erdészeti iskola nemcsak egy mellékes választás, hanem egyben életcél volt, mint ahogyan a vadászat is. Szabadidejét is a természetben töltötte: imádott a vadonban fotózni.

Akkor nagyon sok időm volt otthon. Egy abszolút alapgépem van, azzal kezdtem el fotózgatni, ami nagyon sok időmet elvette. Volt olyan, hogy betelefonáltam az osztályfőnöknek, hogy nem tudok menni órára, mert kint ülök a nádasban és várom a kacsákat, hogy leszálljanak a vízre. Ezt mondanám hobbimnak, meg a vadászatot, de az meg ugye számomra nem hobbi, hanem egy életvitel, egy életforma

– mondta Márton az iskolai elismerés átvételekor a Délmagyarországnak.