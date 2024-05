„Az utcára tettem a testvéremet és a gyerekeit a házamból, mindenki kiakadt, de nekem van igazam”

Sokszor még családként is nehéz kijönni egymással, hiszen mindenki más és más, és az egymásnak ellentmondó értékek, vélemények és életstílusok gyakran feszültséget okozhatnak. Amikor pedig az öröklés is belekerül a képbe, akkor már végképp el tudnak szabadulni a dolgok, mint ahogy az történt jelen esetben is.

Egy meg nem nevezett közösségimédia-felhasználó a Redditen osztotta meg dilemmáját, miután örökölt egy házat. Elmondta, hogy eddig a fiútestvére és családja lakott ott, de közölte velük, hogy ki akarja őket lakoltatni, mert az ő a lányának adja a házat.

Nekem van egy 17 éves lányom, Caroline, a bátyám, Adam 34 éves, nős és van két 5 év alatti gyereke. Amikor húszéves voltam, a dédnagymamánk olyan betegségben szenvedett, hogy valakinek gondoskodnia kellett róla. Ez a feladat végül rám hárult, míg közben mindenki más élte az életét, köztük a testvérem, pedig én is csak akkor végeztem az egyetemmel

– kezdte a nő a bejegyzését.

Emiatt, amikor meghalt, én örököltem a házat, ami egy kicsi, 2 hálószobás otthon. Ott éltem, amíg meg nem házasodtam, mivel a férjemmel végül egy nagyobb ingatlanba költöztünk. Megengedtem az öcsémnek, hogy beköltözzenek, de figyelmeztettem őt, hogy szükségem lesz rá, amikor Caroline 18 éves lesz (akkor volt 3 éves), mivel a ház nagyon közel van az egyetemekhez és a városközponthoz

– tette hozzá. Majd elmesélte, hogy nagyjából egy éve jelezte a testvérének, hogy a megállapodás továbbra is áll, miután lánya már 18 éves lesz, kezdjenek el új otthon után nézni, mert a költözés előtt még szeretné kicsit felújítani a házat.

A nő testvére azonban semmit nem tett ezután, majd mikor lejárt az egy év, még akkor sem volt hajlandó átadni a testvérének a saját házát.

Mivel továbbra sem volt hajlandó tudomást venni rólam, nem volt más választásom, mint bírósági végzést kérni a kilakoltatásukra, a meghallgatásra a múlt hónapban került sor. Múlt héten pedig őt és családját is hivatalosan is kilakoltatták

– mondta a nő, aki szerint a helyzetet tovább súlyosbította, hogy amikor végre bejutottak a házba, szabályosan elborzadt, olyan állapotok uralkodtak a lakásban.

A nő a sztorija megosztása után azt hitte, hogy majd támogatni fogják, azonban rengeteg támadást kapott, sokan azt vágták a fejéhez, hogy volt képes ezt tenni egy egész családdal, csak azért, hogy az elkényeztetett lánya közelebb legyen a sulihoz – írja a Mirror.

Szerinted a nőnek van igaza vagy a kommentelőknek?