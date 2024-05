„Furcsa alakok bukkantak fel a környéken” – A Hős utca a kertvárosba költözött?

Az Örs vezér tere HÉV-megállójában tragikus esemény történt május 11-én szombaton. Mint arról beszámoltunk, a téren két társaság kapott össze, a vita pedig hamarosan dulakodássá fajult, végül pedig kis híján tragédiába torkollott: az egyik férfi ugyanis nyakon szúrta a másik társaság egyik tagját.

A nyugodt, csendes környéken egyre több furcsa alak bukkan fel Fotó: Bors

A banda elmenekült, az Örsöt pedig azonnal ellepték a rendőrök és a mentők, akik ellátták a vérző férfit. A zsaruk eközben a késelő nyomába eredtek: a környéket lezárták, több, már induló HÉV-et is átvizsgáltak, miközben a környéken több ponton is keresték az elkövetőket. A Bors információi szerint a támadót végül a XVI. kerületi Csertő utca trolimegállójában fogták el, de a kés nem volt nála, azt a lap szerint menekülés közben egy zuglói játszótér melletti kukába dobta el.

A környéken egyre jobban aggódnak a kétes alakok miatt, akik a környéken őgyelegnek:

Azt hallottuk, hogy ez a férfi is a Hős utcából érkezett a társaival együtt. Ilyesmi régen nem fordult elő errefelé, ez egy nyugodt környék volt. Most pedig elfognak itt egy ilyen embert, egy hónapja meg a padon késeltek meg valakit

– mondta lapunknak egy, a XVI. kerületben élő nyugdíjas férfi. Egy asszony azt is elárulta, hogy többen észrevették: mostanság kétes alakok szivárogtak be a környékre:

Már jó ideje egyre több a furcsa alak az Örsön, és azt vettük észre, hogy ezek az emberek szivárognak befelé, Zugló felé. Arra, amerre a késelőt elfogták, meg ahol a múltkori késelés történt

– mesélte a Metropolnak egy asszonyt, utalva ezzel ő is arra az esetre, ami alig egy hónapja, április elején történt, méghozzá majdnem pont ugyanott, ahol a késelő most elrejtette fegyverét.

Az esetről akkor a Metropol számolt be elsőként: két férfi a Zsivora parkban ücsörgött egy padon naplementekor, amikor egy ittas társaság odalépett hozzájuk, és némi kötözködés után egyikük egy tapétavágóval többször is megszúrta az egyik padon ülő férfit. A késelő és a társai ebben az esetben is elmenekültek, míg az erősen vérző áldozatot mentő vitte kórházba. Szerencsére az egyik támadót már aznap, két társát pedig másnap elfogta a rendőrség.

A korábbi szurkálás ezen a helyen történt. Ez egy hajításnyira található attól a parktól, ahova az Örsön szurkáló támadó a kését eldobta Fotó: Metropol

Az esetek azonban nyugtalanítják a helyieket. Egy fiatal férfi és felesége az Örs vezér teréhez és a Zsivora parkhoz is közel lakik, mint mondták, pont azért költöztek ide nemrégiben, hogy nyugodtabb környezetre leljenek:

Nagyjából fél éve költöztünk ide a feleségemmel. Nem örülünk túlzottan az ilyen híreknek, meg annak, hogy furcsa alakok bukkantak fel a környéken. Pont ezért költöztünk ide a belvárosból, hogy nyugodtabb környezetben élhessünk

– ingatta a fejét a férfi.

A rendőrség azonban szerencsére mind a két esetben azonnal reagált: ahogyan a korábbi, úgy a mostani késelés esetén is gyorsan elfogták az elkövetőket, akiket őrizetbe is vettek.