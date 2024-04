Már semmi sem szent? Bezárt üzleteket használnak wc-nek a hajléktalanok a lakótelepen

Döbbenetes jeleneteket élnek meg nap mint nap a IX. kerületi József Attila lakótelepen élők. Az Ecseri útnál több bezárt üzlet áll elhagyatottan és a környék lakói egyre nehezebben viselik el, hogy ellepték ezeket a csövesek. A Metropol utánajárt, mi is történik itt valójában.

Az Ecseri útnál lévő bezárt üzleteket önkényesen használják az emberek, sokszor wc-ként Fotó: Facebook

A József Attila lakótelepen élők egyre nehezebben viselik el, hogy az Ecseri út környéke egyre lepusztultabb. A közösségi médiában posztolt képet az egyik lakos az ablakából, amin az látható, ahogyan egy felnőtt az utcán, mindenki előtt végezte el a dolgát. Az emberek tehetetlenek és nem tudják, kihez fordulhatnának a probléma kapcsán. Úgy érzik, az önkormányzat nem foglalkozik a problémájukkal, és a kerület egyre elhanyagoltabb.

Ráadásul, több, lakatlan üzletbe önkényesen beköltöztek az utcán élők

– panaszolták a helyiek lapunknak.

A bezárt és elhagyatott üzletek tavaly október óta állnak üresen. Fotó: Google Maps

Volt, aki veszélyesnek is tartja ezt a helyzetet, mert a múlt héten a Népligetnél kigyulladt egy ilyen elhagyatott hely és tartanak attól, hogy itt is ez fog történni. A Spar üzlet oldalánál volt egy lángossütő, ami bezárt és ott aludt alkalmanként egy férfi. De aztán a helyiek annyiszor jelezték a hatóságoknál a bűzt és a nagy mennyiségű szemetet, hogy sikert értek a sok panasszal és egy ideje már nem látták a hajléktalant. Ugyanez történt egy írószerbolttal is - említette posztjában Judit. A hivataloknál nehezen sikerült elérnie, hogy már ne zavarják a környéken lakókat az utcán élők. Többen jegyzőhöz és a rendőrséghez fordultak, amikor ilyen helyzet fordult elő a telepen. Jelenleg a legkatasztrofálisabb állapot a 3-as villamos megállónál és annak környékén van.

Leírhatatlan mennyiségű mocskot hagynak ott a hajléktalanok és még sokszor emberi ürülékkel is tele a megálló

- panaszolta Beáta, aki naponta jár ezen az útvonalon.

A bezárt Pálma sörözőnél is katasztrofális a helyzet. Fotó: Google Maps

De egy bezárt söröző környékére is egyre több a panasz:

"A Pálma söröző dolgozói rendszeresen takarították az előtte lévő útszakaszt, de amióta bezárták a többi üzlettel együtt, azóta egyre kritikusabb a helyzet. Előtte a söröző egy hangulatos hely volt, ahova vásárlás után jól esett betérni egy sörre" – írta Ferenc a helyről.

" Ott még részeg embert soha nem láttak. A tulaj maga zavarta volna el, ha látja a randalírozást" – tette hozzá a posztjában.