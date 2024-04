Tojok a Ferraridra, gondolhatta, és meg is tette - Videó

A brit Azid Gungah ingatlanbefektető és ingatlancég-tulajdonos, így igazándiból nem csoda, hogy van egy százmillió forintot érő luxusautója. Az már inkább, hogy ennek a 669 lóerős, 330 kilométer/órás végsebességű autócsodának nem jut fedél a feje fölé, csak a csillaggarázs.

Fotó: Pexels

A Ferrari 488 GTB tulaja a múlt hét egyik reggelén arra ébredt, hogy beriasztott a kocsi biztonsági rendszere, de az ablakon kitekintve első látásra minden rendben volt. Tüzetesebb szemrevételezés után azonban kiderült, hogy a kerti kocsibeállón parkoló verdát igencsak helyben hagyták: a malacrózsaszín karosszérián jókora barna folt éktelenkedett. A gazdi visszanézte a térfigyelő kamera felvételét, és meglepve tapasztalta, hogy egy róka volt a tettes.

A videót megosztotta saját TikTok-csatornáján, ahol rövid idő alatt csaknem 14 millió megtekintést ért el, és több mint 400 ezer lájkot söpört be - szúrta ki a The Sun. Hogy ezek közül mennyit köszönhet a kárörvendő kommentelőknek, nem tudni, de tény, hogy sok hozzászóló a ravaszdinak adott igazat, mondván, hogy ő is csak azt tette, amit az emberek az ő életterével: belerondított a világukba.